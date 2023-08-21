誤信老師「飆股保證賺錢」 男銀行提領160萬險被騙

張姓男子誤言網路「老師」投資股票保證賺錢，險被騙160萬元。（楊梅警分局提供）

2023/08/21 17:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市47歲張姓男子，在網路LINE軟體投資社群看到一則「飆股保證賺錢」投資廣告，廣告內容明顯誇大、不實，張男卻被廣告深深吸引，誤入詐騙圈套，日前他聽從「老師」指示，前往楊梅區一家銀行欲提領160萬元投資股票 ，行員機警報案，楊梅警分局今日表示，經員警苦口婆心向張男耐心說明「老師」話術是投資詐騙手法，張男才恍然大悟，並保住160萬元積蓄。

楊梅警分局楊梅派出所巡佐郭益成、警員陳柏辰是執行巡邏值勤，突然接到上海銀行通報，張男要提領160萬元，行員詢問對方說要投資股票賺錢，懷疑遭到詐騙，立即報案，警方趕赴現場了解，發現張男是在網路看到一則投資股票賺錢廣告，被深深吸引，對方將他加入Line投資群組，一名自稱投資「老師」每天在群租分享股票信息、財報等訊息取信張男，指導如何投資「保證賺錢」。

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張男最後聽從「老師」投資，至該銀行提領160萬元現金，準備將錢匯到詐騙集團戶頭投股票，行員機警攔下報案，經與員警合力勸說，張男起初不相信自己遇到詐騙集團，堅持投資賺錢，警員舉實例告知「這是詐騙集團手法」，張男恍然大悟表示，原先誤為投資股票保證賺錢，幸好警察、行員及時示警，否則他的積蓄可能會被騙一毛不剩。

楊梅警分局呼籲，現今的詐騙手段層出不窮，投資詐騙尤為嚴重。如果民眾遇到可疑情況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線。在進行交易或匯款前，務必多方確認，以免辛苦積攢的錢付諸流水。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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