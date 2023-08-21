苗檢自製反賄選宣導影片及歌曲 籲勇於檢舉拿獎金

台中高分檢檢察長林錦村（右4）及苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（左4）及查賄團隊成員，全面宣導反賄選。（記者張勳騰攝）

2023/08/21 16:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對明年總統及立委大選，苗栗地檢署自製「檢察長，S反賄四連拍」反賄選宣導片及委託製作「愛苗栗．不愛賄選」主題歌，今（21日）天邀集苗栗調、警及移民署等單位舉辦放映會；苗栗地方檢察署檢察長蔡宗熙宣示查賄團隊防制查賄、暴力介入選舉決心，並呼籲民眾不受賄，勇於檢舉賄選，就有機會獲得大額獎金。

苗栗地檢署檢察長蔡察熙指出，在去年的九合一選舉共起訴被告174人、其中89人已經一審判決有罪，最重被判有期徒刑3年8月、51人已判決有罪確定；另外，該署並對14人提起當選無效之訴，11人經一審判決當選無效，其中5名鄉鎮市民代表、2名村里長已判洪當選無效確定。呼籲苗栗鄉親引以為鑑，切勿以身試法，嘗試賄選絕對得不償失。

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苗栗地檢署指出，今天首映的「檢察長，S反賄四連拍」這是一系列由四部單元劇所組合而成的宣導片，各為「首投族篇「社畜篇」「阿輝伯篇」以及「二姐篇」。由4位來自社會不同年齡階層的族群代表，各別與蔡宗熙對戲。短片中主角們所吐露的心聲擔憂，蔡都一清楚回應，也象徵著司法機關肩負著人期待和責任。

此外，苗檢也邀請苗栗子弟林思伶與江雯兩人共同合作所譜寫的「我愛苗栗．不愛賄選」主題歌。台中高分檢察長檢察長林錦村與蔡宗熙也合唱這條反賄選歌曲，希望全民總動員反賄選。

林錦村及蔡宗熙指出，明年大選，將對防制境外勢力介入、防制選舉賭盤以及假訊息等三項重點工作加強查緝，苗檢亦積極蒐報、暴力及幽靈人口等足以影響選舉公平的相關情資，全力查賄。蔡宗熙也呼籲民眾若缺錢，就踴躍檢舉賄選，法務部將是最大金主。

台中高分檢檢察長林錦村（前右4）及苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（前左4）及查賄團隊成員，全面宣導反賄選。（記者張勳騰攝）

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙宣導，民眾若檢舉防制賭盤影響選舉結果，查獲屬實者，可獲500萬元獎金。（記者張勳騰攝）

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