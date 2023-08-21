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強拖卡拉OK店小姐下車在路邊指侵 色狼酒客判賠75萬

藍姓男子在騎樓強行指侵在卡拉OK店上班的被害者，新北地院審理後判決藍男賠償75萬元。（資料照）

藍姓男子在騎樓強行指侵在卡拉OK店上班的被害者，新北地院審理後判決藍男賠償75萬元。（資料照）

2023/08/21 15:48

〔記者王定傳／新北報導〕藍姓男子因常上卡拉OK店而結識店內工作的女子小葳（化名），但2020年4月間，他竟尾隨小葳在騎樓處強行撫摸她的身體，見被害者搭乘計程車逃離，竟也跟上車，後來更把她拖下車，直接在路旁騎樓指侵得逞，被害者提出求償，新北地院審理後判決藍男賠償75萬元，可上訴。

檢警調查，2020年4月10日清晨5、6時許，藍男在新北市三重區正義北路上尾隨小葳，並強行環抱被害者，還把她壓制在騎樓柱子後強行撫摸身體，被害者掙脫後，連忙要搭乘計程車離開，怎料，藍男竟跟著坐上車，當計程車行經重新路二段時，還把被害人強拖下車，把她壓在騎樓地板指侵得逞。

一審合議庭斥責藍男無視被害者的掙扎、抗拒、逃離，仍強行性侵以洩性慾，造成被害者身體、心理上迄今難以磨滅的恐懼與傷害，所為實應非難，犯後又未和解賠償，依強制性交罪，判處藍男3年10月徒刑。

被害者提出150萬元求償，藍男未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀作和聲明或陳述；法官審理認為，藍男所為致被害者受有身心理上迄今難以磨滅的恐懼與傷害，判賠75萬元，可上訴。

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