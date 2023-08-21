苗栗縣長鍾東錦當選無效被駁回 苗栗檢方提上訴

苗栗縣長鍾東錦當選無效被苗栗地方法院駁回，苗栗檢方認為全案是「包裹式」賄選，已提上訴。（記者張勳騰攝）

2023/08/21 12:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署對苗栗縣長鍾東錦提起民事當選無效之訴，苗栗地方法院7月21日宣判駁回，苗栗地檢署今（21日）天指出，針對鍾縣長當選無效案，已於15日在法定期間內提起上訴；全案將由臺灣高等法院臺中分院審理。

苗栗地檢署去年偵辦苗栗縣長、大湖鄉長、大湖鄉民代表、大湖鄉村長「四合一」現金賄選案，對鍾東錦、謝見德、林裕欽、傅顯榮4名當選人提起當選無效之訴。苗栗地方法院上月21日宣判宣判，謝、傅兩人判決當選無效；鍾、林兩人查無與賄款有對價關係，判決駁回。

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苗栗地方法院法官調查，時任鍾東錦大湖鄉聯合競選總部主委的陳申陽，雖有於去年11月24日交付現金萬4千元請選民丘志玲協助買票，惟依丘女歷次陳述、收受賄款之選民張姓女子及林姓女子證述，暨林姓女子住處監視器影片，可知當日陳男僅請託丘女協助為村長候選人傅顯榮、大湖鄉長候選人傅松琳兩人買票。

法官調查，丘女亦有向林女表明係為傅顯榮、傅松琳兩人買票，且當時買票金額係以每一候選人一票1千元為計算，其買票金額並未包含鍾東錦、林裕欽之選票在內。丘女行賄過程雖有提及鍾東錦、林裕欽，但僅係出於己意自發性為鍾、林拉票，與其交付林女之賄款無對價關係，難認有為鍾東錦、林裕欽買票之事實。

鍾東錦的委任律師在苗栗地方法院駁回鍾當選無效之訴時曾呼籲苗栗檢方，全案既經苗栗地方法院刑事庭與民事庭共6個法官認定鍾東錦並無任何賄選情事，更應尊重苗栗縣44萬3908名選民之民主選舉結果，不要再上訴。

但苗栗檢方指出，依據偵查，陳男於交付賄款給丘女時，有請託丘女也一併支持鍾東錦，而丘女拿賄款給受賄選民林姓女子時，也向林女請託支持鍾東錦並有手寫字條，此應屬於「包裹式賄選」，不能單就一票1千元等特定對價的標準來衡量。

檢方認為，全案是從縣長、鄉長、代表至村長一路有計畫性包裹式賄選，過程有檢舉影片為證，不能隨意切割。

苗栗檢方說，苗栗地院的判決書指全案每人賄選金額為二千元，若縣長、鄉長、代表及村長4人，每票才500元，是否會影響投票意向仍有疑問。但檢方認為，即使500元也當然是賄選，否則就是變相宣示縱容500元以下的現金賄選。

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