18歲女學生暑假打工變車手 面交取款120萬被逮

警方逮捕黃女。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/21 12:48

〔記者王冠仁／台北報導〕18歲黃姓女子在南部就讀某專科學校4年級，她因為缺錢花用，暑假出來打工卻遭詐騙集團吸收成為車手；該詐騙集團專門透過臉書成立投資群組，誘騙民眾加入下載假的投資APP，再派車手向民眾面交取款。黃此次前來台北要向一名李姓婦人取款120萬元，但遭警方埋伏逮獲，警方更透過她手機對話紀錄，發現她居然揪其他同學一起當車手。

北市警士林分局今天發布新聞稿，公布此詐騙集團的犯罪手法，同時也強調為了保護莘莘學子以防受到詐騙集團利用吸收從事不法行為，士林分局於本次青春專案至今共計查獲詐欺案76件、犯嫌88人，其中成年犯嫌有73人、未成年者15人。警方也會持續加強宣導，提升識詐廣度，守護市民的財產安全。

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警方調查，黃姓女子目前就讀南部某專科學校4年級，她因為缺錢花用，趁著暑假出來打工，沒料到卻輾轉被詐騙集團吸收成為車手。

該詐騙集團專門在臉書上成立投資社團，謊稱有理財老師教導投資，誘騙民眾加入；待民眾加入，詐騙集團再騙民眾要下載特定投資APP，APP上盡是天花亂墜的獲利假象，同時還會派車手向民眾面交取款，謊稱如此一來才能「儲值」並使用該投資APP。

台北市一名李姓婦人在本月初加入該臉書社團並交付70萬元後，察覺有異，向警方報案；警方研判詐騙集團會再次行騙，與李婦合作，李婦假裝再與車手相約在台北市基河路一處超商要面交120萬元台幣，李婦依約前往，警方在旁埋伏，果然逮到前來取款的黃女。

警方在黃女身上查扣李婦方才交付的120萬元，還發現她持有偽造的「野村證券」營業員證件，其證件編號為「0987」，似乎就在暗諷被騙民眾「你很白癡」（台語）。

據了解，黃女當天從台南搭乘高鐵先到台北松山區面交取款，再前來士林區取款遭警方查獲；她辯稱只是幫忙前來拿貨，不知道自己成為詐騙集團車手，但警方透過她手機對話紀錄，發現她曾多次取款，甚至還介紹同學一起當車手，足跡遍及澎湖、金門等地。

警方最後將黃女依詐欺罪嫌送辦，同時追查幕後詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在黃女身上查扣贓款以及偽造的證件。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團騙李婦投資。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團騙李婦投資。（記者王冠仁翻攝）

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