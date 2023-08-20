高市刑大七夕前揭交友陷阱 防詐片猛男曾破鼓山炸彈案

高市刑大猛男世界肌耐力賽亞軍演防詐微電影，他竟是偵破鼓山炸彈案首功警官。（記者黃良傑翻攝）

2023/08/20 23:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕假愛情交友詐騙老梗竟能持續得逞，不管是猛男、小鮮肉、醫生、工程師，甚至還有戰地軍官，當然還有性感正妹美女，被列前10大常見詐欺手法，高雄市警局趁七夕情人節將至，特地找來曾奪下「世界肌力挑戰賽」全台亞軍的偵查員李國旭擔綱猛男詐騙組，以及2位長腿警花，讓顏值爆棚，更演出網路交友風險。

警方表示，七夕情人節將至，無論是電視巧克力廣告，或是大街上甜蜜的情侶，越接近越是充滿濃情氣氛，在路上放「閃」的情侶們，更是讓單身一族稱羨或嫉妒。

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高市警局決定在七夕情人節前夕，發布一部防詐微電影，影片內容再次點出網路交友之風險性，藉以宣導假交友類型詐騙，並以時下流行的網路交友軟體作為架構，加入知名外送平台口號作為幽默主題，並請來多位警察俊男、靓女擔綱演出，詮釋現代人利用各種網路平台尋友找愛的過程中，往往不一定能順利如願，若不睜大眼睛常會失敗告終，嚴重甚至遭騙。

刑大預防組偵查員李國旭特別吸睛，他結實健美加上古銅膚色，扮演猛男詐騙組十分到位且有味，他曾任刑大分隊長偵破鼓山炸彈案，平日熱愛划龍舟、健美運動，2020年更勇奪「世界肌力挑戰賽」全台亞軍，也拿到教練證書。

影片以2位信女到月老廟（鹽埕區霞海城隍廟）求緣為開端，突然想到網路交友App「5Berbee（有保佑）」，該App號稱任何類型的對象都找得到，在瀏覽的過程中，女子靈光乍現詢問是否找得到真愛時，答案反而變得不置可否，從「都找得到」改口為「應該都找得到」，表達網路並不是萬能的，期待愛情之餘，更要具備冷靜思考及理性判斷力。

交友詐騙有許多共通點，諸如「居住國外無法輕易見面、在國外長大中文打字卻很流利、從事令人稱羨的工作或塑造高端形象、積極想要給承諾或締結關係、談話最後都會圍繞與金錢有關」等，呼籲大家在追尋幸福的道路上，更應謹慎小心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市刑大猛男世界肌耐力賽亞軍演防詐微電影，他竟是偵破鼓山炸彈案首功警官。（記者黃良傑翻攝）

高市刑大猛男世界肌耐力賽亞軍演防詐微電影，他竟是破鼓山炸彈案首功警官。（記者黃良傑翻攝）

高市刑大猛男世界肌耐力賽亞軍演防詐微電影，他竟是破鼓山炸彈案。（記者黃良傑翻攝）

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