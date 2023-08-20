老公手機、平板不離身 教師妻警覺找到劈腿事證

人妻教師發現老公手機、平板片刻不離身有異，暗中從平板LINE對話找到丈夫外遇的證據。（示意圖，與本案內容無關，記者王俊忠攝）

2023/08/20 21:12

〔記者王俊忠／台南報導〕娶Q姓學校女教師的汽車公司L姓銷售男課長，與公司客服T女大搞曖昧婚外情，L男找妻子談離婚，女師見丈夫極冷漠，手機、平板不離身，暗中從丈夫平板找到其與T女的親暱對話，T女說想跟L男做愛、快被男方吃掉了；L男也坦認與T女擁抱接吻。台南地院判人夫與小三要連帶賠30萬元給女師元配。

人妻教師主張，她與L男在2013年結婚、育有兩子，後於2022年10月離婚，丈夫在1家汽車公司擔任銷售課長，結識同在汽車公司擔任客服的T女；沒想到T女也住在他們家的斜對面。

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Q姓女師指控，T女於2022年6月從公司離職後，竟與其丈夫發展出超乎一般男女友人的交往關係，兩人會在家裡朝對方住處比出愛心手勢拍照、互傳調情，還不時相約出遊，T女曾以女主人姿態進入她家、催促L男與她離婚。

Q女說，2022年8月，丈夫第一次提出離婚，她還不明就裡、多次與丈夫溝通，都遭丈夫冷漠以對，直到同年10月間才從丈夫平板發現他與T女的LINE親暱對話，得知丈夫出軌，心力交瘁下只能答應離婚。但對丈夫與T女的侵權行為連帶求償100萬元。

L男坦承在2022年7至10月間與T女有擁抱、接吻等侵害配偶權行為，但未發生性關係，T女也知道他已婚。T女則否認與L男有不當交往行為。

法官檢視L男與T女的LINE對話內容，發現兩人互傳好想對方的文句、還說想抱對方睡；女方更寫「我喜歡你也想做愛，但不行；你接吻可以不要這麼激烈嗎？都快被你吃掉了！」；女方還問男方離婚進度說「若不行，就只是朋友，不然呢？小三一直當下去喔」。

法官據此認定兩人至少接吻過，交往行為已逾一般男女的社交分際，審酌原、被告3人社經地位、侵害程度等，判L男與T女須連帶賠30萬元給Q姓女教師。

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