幫路人拍照追索錢遭po網 警：如強索會涉這罪

男攝影師涉在台南公園為路人拍照後欲追索錢財代價遭人po網。（圖：取自網路社群）

2023/08/20 13:33

〔記者王俊忠／台南報導〕有網路臉書社群po出1名男攝影師在台南公園內隨機對路人拍照後、上前索討費用遭拒絕的影音，po文者指控攝影師涉嫌強索金錢。轄區市警五分局查證表示，經了解是8月19日之事、但尚未接獲民眾報案；不過如有強索金錢行為，可能觸犯刑法強制罪，會有刑責。

據了解，這段男攝影師的影音在臉書「爆料公社」與「社會時事影音新聞」社群，都有網友刊出。警方派員前往台南公園附近訪查，得知此影音內容應是在19日白天的事，當地確有這名男攝影師有時會找路人攀談談妥代價、幫忙拍照，也可能有未談妥代價就拍照，產生爭議的問題。

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警方於20日持續尋找po網的網友與涉案的這名男攝影師。

影音內容顯示此男攝影師對1名女子大吐苦水地說，他花光1天生活費，幫陌生人拍照，希望得到支持；他已花了60萬台幣，之前幫菲律賓、台灣人拍照，1張1、20元，對方都跑掉，這是我們的尊重嗎？有16歲年輕人願意掏出1百元；他的相機1部10萬元，沒有虧待被拍照者，1張照片才1、20元，質問影中女子為何要跑？

南市警五分局表示，台南公園轄區北門派出所目前並未受理相關報案，但據影音內容，如男攝影師未與路人對方談妥價格、涉強索金錢，攝影師行為可能觸犯刑法強制罪規定，用強暴、脅迫方式，要人去做沒有義務做的事，可處3年以下徒刑、拘役或是9千元以下罰金；或社會秩序維護法第68條強賣物品規定，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

警方會主動調閱監視器調查，如行為屬實，將依法究辦；並加強台南火車站、台南公園及轉運站巡邏工作，防止類似事件發生，民眾若遇到類似情況，請撥打110報案，警方會立即到場處理。

男攝影師涉在台南公園為路人拍照後欲追索錢財代價遭人po網。（圖：取自網路社群）

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