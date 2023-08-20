刻意不附證明文件讓特定公司得標 3公司負責人違反採購法被判刑

基隆地院近日審結，依違反政府採購法，分別判處3家公司負責人6到10個月不等徒刑。 （記者吳昇儒攝）

2023/08/20 13:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詠賀營造等三家公司為了取得新北市貢寮區下水道清淤、水利設施等維護工程，多次在標案中，另兩家公司刻意遺漏證明文件，讓詠賀公司得標。新北市政風處比對投標資訊後，發現問題將案件函送給基隆地檢署偵辦。基隆地院近日審結，依違反政府採購法，分別判處3家公司負責人6到10個月不等徒刑。

新北市政府政風處去年調閱3家公司投標內容，發現秉璋營造及長旺營造公司多次投標文件中，刻意遺漏需檢附的未檢附PCCS文件、缺氧主管在職證明等文件，便將案件函送至地檢署，發交由調查局新北市調查處進行偵辦。

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檢調查出，詠賀營造公司賀姓負責人自2015年起至2022年間，為了順利取得貢寮區公所的10項標案，向秉璋營造公司楊姓負責人、長旺營造公司楊姓負責人表示，需要其兩家公司協助，讓自己的公司在第一時間就得標。

兩家公司的實際負責人基於朋友情誼應允後，基於以詐術使開標發生不正確結果之犯意聯絡，也對該10筆標案進行投標，塑造形式上有數家合格廠商投標的假象，讓辦標案人員誤信該10項標案已達到法定開標門檻，辦理標案開標，最終均由詠賀營造公司得標。

檢察官認為，3家公司實際負責人的做法，已經違反政府採購法，因3人均已坦承犯行，故向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，政府採購法立法目的，是在於建立公開、透明、公平競爭的政府採購作業制度，減少弊端，規定須有3家以上廠商投標；而3名被告卻以共同虛增投標廠商數量，參與政府採購法工程案投標，製造該工程確有3家公司以上廠商參與競標假象，使工程承辦機關陷於錯誤，因此認定3人及其公司觸犯政府採購法。

法官審理後，認定賀姓負責人觸犯以詐術使開標發生不正確結果罪，共10罪，各處有期徒刑3月，得易科罰金，應並執行有期徒刑10月，緩刑2年，並向公庫繳交5萬元，其公司則裁罰7萬元；另兩家公司楊姓負責人同樣觸犯以詐術使開標發生不正確結果罪，共10罪，各處有期徒刑2月，得易科罰金，應並執行有期徒刑6月，緩刑2年，並向公庫繳交3萬元，其公司則裁罰4萬元。

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