山道猴子現身清水鰲峰山？ 警調閱沿途監視器查證未發現

台中市清水區鰲峰山疑似出現飆車族。（資料照）

2023/08/20 13:02

〔記者歐素美／台中報導〕山道猴子也出現台中市清水區鰲峰山？1名男子今天在臉書「沙鹿之美」及「清水小鎮」先後PO文指出，他今天凌晨3點開貨車從清水往台中市區批貨，看到飆車族在快車道往市區飆車，車速逾100公里，網友質疑PO文者若未跟著飆車，如何清楚飆車族行車方向，雙方論戰，該名男子隨將文章撤下；清水分局表示，經調閱各途監視器畫面，僅發現有3、4輛機車疑似到鰲峰山夜遊，但並未有飆車等違規情形。

男子PO文表示，今天凌晨3點開貨車出門去台中，看到一群年輕飆車族在清水鰲峰山道飆車，隨後從清水龍門社區後方下來，上中清路高架橋一路飆到台中，沿途至少遇到4到5次警車停在超商簽巡邏箱，卻無警車攔下這群飆車族並臨檢。

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由於男子PO文沒有照片及影片佐證，立即引起網友論戰，有人質疑PO文者，清楚描述飆車族動向和路線，是否貨車車速也很快，更多人質疑飆車族定義，「你都追到了，你也是飆車族」？還有網友說，飆車族可能在拍「山道猴子的一生」紀錄片；PO文的男子則上網反駁說，他開貨車到台中市批貨，車速不快，飆車族時速至少100公里，他親眼看到，但隨後即下架。

另有網友建議，PO文者若有行車記錄器畫面應向警方檢舉，以車追人，比較有效；清水警分局表示，經調閱沿途監視器畫面，查證PO文者描述的時段，當時行經鰲峰山及中清路車輛均正常行駛，並未有飆車等交通違規情形，警方也未接獲民眾報案，強調針對於重點路段、時間，將加強巡邏盤查，防止類似事件發生。

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