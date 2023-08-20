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嚇壞！ 拖吊車載3輛車台74快速道奔馳 警方要追查

一輛拖吊車載運3輛自小客車在台74線快速道路行駛，路過用路人看到都覺得很危險。（擷取自記者爆料網）

一輛拖吊車載運3輛自小客車在台74線快速道路行駛，路過用路人看到都覺得很危險。（擷取自記者爆料網）

2023/08/20 11:42

〔記者陳建志／台中報導〕有民眾近日上傳「抖音」一段影片，影片中可看到一輛拖吊車，後面拖著一輛轎車，車上還疊著兩輛自小客車，一共載運3輛轎車在台74線快速道路大里路段行駛，民眾看到驚呼「要錢不要命」，覺得實在太危險；霧峰分局表示，若有違反汽車載貨相關規定，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000至18000元以下罰鍰。

一輛拖吊車近日行駛在台74線快速道路大里路段，車上還載著3輛自小客車，其中還有兩輛堆疊，有民眾將影片上傳，網友看到紛紛留言：「哇！不怕危險喲！」、「厲害嘸！人外有人、天外有天，用生命在載，高手中的高手！」、「要錢不要命」、「你不怕死我很怕」，都覺得這樣載太危險。

霧峰分局表示，該件拖吊車輛疑似未依規定裝載3部報廢車輛一案，目前尚未接獲民眾報案檢舉，將積極調閱監視影像確認違規時間及車輛，將通知車主到案說明，若有違反汽車載貨相關規定，依道路交通管理處罰條例第30條，可處新台幣3000至18000元以下罰鍰。

霧峰分局也呼籲民眾勿貪一時方便，而有超重、超長、超寬、超高情形、並應將貨物固定穩妥，勿影響其他用路人安全。

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