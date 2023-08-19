8/19 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落苗栗。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/19 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月19日）開獎的第112000198期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由苗栗縣苗栗市嘉盛里為公路418號1樓「茂富彩券行」開出；第112000198期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000198期今彩539中獎號碼為「09、14、15、23、28」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共237注中獎，每注可得2萬元；參獎共6249注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6592注中獎，每注可得50元。

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第112000198期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、08、09、10、13、14、16、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共126注中獎，每注可得500元；肆獎共1317注中獎，每注可得100元。

第112000198期39樂合彩中獎號碼為「09、14、15、23、28」，四合摃龜；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5875注中獎，每注可得1125元。

第112000198期3星彩中獎號碼為「743」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000198期4星彩中獎號碼為「3476」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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