男酒醉在曹公圳落水死亡 家屬請求國賠敗訴定讞

閻男酒後行經曹公圳落水死亡，家屬請求國家賠償，被高雄高分院判決敗訴定讞。（資料照）

2023/08/19 07:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕閻姓男子晚上途經鳳山曹公圳旁步道，失足跌落圳中死亡，家屬指護欄、路燈等設施有疏失，請求國賠95萬元，高等法院高雄分院認為他酒醉至圳邊嘔吐嗆食並落水窒息，水利局沒有過失，判決家屬敗訴定讞。

2020年11月9日晚間，閻男徒步行經高雄市鳳山區中華街與信義街口的曹公圳旁人行步道，不慎失足跌落圳中，直到隔天中午，被路人發現陳屍圳內。家屬認為現場未設置適當的防護及照明設施，與他死亡有因果關係，要求國家賠償扶養費等381萬元。

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被告水利局則指出，事故現場有設置路燈並照明正常，曹公圳與圳旁步道間原設置寬約1.5公尺綠籬，足以防免行人穿越、接近圳邊，設置沒有疏失。並說，閻男酒醉擅自跨越綠籬至圳邊嘔吐嗆食，不慎落死亡，與曹公圳的管理，沒有因果關係。

高雄地院判決水利局不用賠後，家屬不服上訴，但求償金額減為95萬元。

高雄高分院調查，路燈沒有故障，樹叢綠籬寬度、高度及緊密排列狀況，足以防止行人跌落圳內外，曹公圳水深僅約90公分，而閻身高約177公分，若非其酒後意識不清，落水後應尚可自行站起，並據監視器畫面及解剖報告，他酒後步伐不穩，於水圳旁嘔吐及嗆食落水，因急性酒精中毒及窒息死亡，判決水利局勝訴定讞。

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