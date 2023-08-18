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台南這處斑馬線讓騎士噴錢 質疑違法劃設成「吸金陷阱」

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前劃設斑馬紋行人穿越道，由於與國華街行人穿越道相距不到200公尺，民眾質疑違法劃設。 （記者洪瑞琴攝）

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前劃設斑馬紋行人穿越道，由於與國華街行人穿越道相距不到200公尺，民眾質疑違法劃設。 （記者洪瑞琴攝）

2023/08/18 22:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民生路2段郭綜合醫院門口前路口，設置「閃光黃燈號誌」並劃設斑馬紋行人穿越道，民眾質疑市府劃設違反道路交通標誌標線號誌設置規則，「違法」在先還開罰，如同「吸金陷阱」。對此，南市交通局回應，強調劃設符合法規。

最近網路影片瘋傳這段路口狂開罰單，雖然南市交通局、南市警第2分局已澄清解釋，未禮讓行人開罰新制上路後，該路口於6月30日實施提高罰鍰金額後，迄今開出13張未停讓行人紅單，皆為機車違規（機車罰鍰為1200至1500元），目前該地點暫無開出6000元罰單（汽車不停讓行人罰鍰6000元），不過仍引起民眾議論。

民眾指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則第186條，斑馬紋行人穿越道線，設於道路中段行人穿越眾多之地點，「但距最近行人穿越設施不得少於200公尺」。該路段不到200公尺就有國華街行人穿越道，劃設已經違法在先，再加上沒有紅綠燈與明顯警示標語，這裡車流頻繁，易讓機車族一時不察順著車流直行「壓線」，收到紅單才知被開罰，如同「吸金陷阱」吃悶虧！

但也不乏民眾認為，「駕駛慢行、禮讓行人優先」是基本交通守則，行人穿越道提升保障來往就診就醫民眾安全，中段缺口劃設合理。

南市交通局表示，依「市區道路及附屬工程設計規範」第4章道路交叉設計，中央分隔帶開口相關規定，寬度8公尺以上之橫交道路、有行人穿越需求、備有救護車之醫院大門口、消防隊等，符合開設缺口規定，而該缺口鄰近醫院大門口，穿越民生路往來就醫民眾需求大，符合規定。

交通局表示，地點位於路段中，斑馬紋行人穿越道線係依道路標線標誌號誌設置規則劃設，考量行人穿越安全，現場已設置斑馬紋行人穿越道線、當心行人標誌及閃光號誌等，相關交通設施明確提醒用路人遵循。

交通局也說，考量整體用路安全，將會研議號誌管制調整，後續視民生路郭綜合醫院前閃光號誌路口行人通行情形及需求，將調整3色運作時段，規劃與前後路口（西門路口、國華街口）號誌同步運行，離峰時段恢復閃光號誌，兼顧行人通行需求與行車安全。

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前劃設斑馬紋行人穿越道，保障行人安全。 （記者洪瑞琴攝）

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前劃設斑馬紋行人穿越道，保障行人安全。 （記者洪瑞琴攝）

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