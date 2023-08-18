睡大通鋪狂摸女山友 鹹豬手男被求償百萬下場曝

男子伸鹹豬手亂摸女山友，被台中地院判賠20萬1200元。示意圖。（資料照）

2023/08/18 17:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕許姓男子與山友一行6人登山，夜間同睡民宿和室地板床墊上，許男竟不顧身旁另有山友，伸鹹豬手摸女山友胸部、腰部，又摸臀部與私處。女山友求償100萬元精神慰撫金、醫療費用1200元，許男答辯說，他經濟差，對女山友很抱歉，但索賠金額太高，法官判決他應賠償20萬1200元，可上訴。

判決書指出，許男與年約30歲女山友等6人一起登山，夜間住在民宿，3人一排腳對腳同睡和室地板床墊上，許男睡在女山友旁邊，凌晨2點左右，許男將臉貼在女山友左手背滑動，女山友驚醒，許男竟伸手穿過女山友腋下，又伸鹹豬手摸胸部、腰部，以及臀部與私處，甚至伸進衣服內撫摸腰部，女山友用力將許男的手撥開，他才停止動作。

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刑事部分，台中地方法院一審與高等法院台中分院二審，依強制猥褻罪對許男判刑6月，可易科罰金。女山友提出民事賠償，主張自己因為許男的惡行，向醫師求診，支出醫療費1200元，另外，許男應再賠償100萬元精神慰撫金，共計100萬1200元。

許男則答辯說，他對犯罪事實沒有意見，也對女山友主張的醫療費用沒有意見，但精神慰撫金金額過高，他經濟情況不好，還要繳納判刑6個月所易科的罰金約18萬元，加上之前的律師費，他能力上沒有辦法給女山友那麼多錢，他很抱歉，希望雙方能和解。

台中地方法院認為，許男故意以強制猥褻方式，侵害女山友的性自主權，女山友受精神上的痛苦，1200元的醫療費用應如數賠償，至於精神慰撫金，以20萬元為允當，判決應賠償20萬元1200元，可上訴。

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