帶人和周杰倫合影誆人！姜建亨涉吸金1640萬美金 2年只開1次偵查庭

被害投資人指控，當時姜氏兄弟不知透過何種管道，讓眾人到周杰倫演唱會的後台與周合照。（投訴人提供）

2023/08/18 16:58

〔記者王冠仁／台北報導〕被封為「少年股神」、「台版華爾街之狼」的鉅亨國際金融集團創始人姜建亨，透過帶眾投資人到後台跟藝人周杰倫合影等方式展現人脈，並對外鼓吹投資，卻遭控涉嫌非法吸金，有投資人集資1640萬元美金投入，但姜建亨2020年聲稱「500公斤黃金遭劫」，自此神隱境外，投資人血本無歸。有被害人今天向本報投訴，聲稱此案進入司法程序已2年多，卻只開過1次偵查庭，希望檢方加快進度，還給被害人公道。

被害人說，他2017年8月去香港旅遊時，認識姜建亨之弟姜建丞，姜建丞先介紹他給姜建亨認識，當年10月至12月，姜氏兄弟多次與他在深圳、香港、台北碰面，介紹「鉅寶信託基金」投資事宜，聲稱投資包含好萊塢電影、汽車供應鏈、黃金貿易等，安全保本，年息6至10%，還要他幫忙介紹投資人。

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姜氏兄弟疑為了展現自身人脈，在藝人周杰倫2017年於香港辦演唱會，帶眾投資人到後台跟周合影，許多人認為姜氏兄弟「實力不錯」，於是集資從2018年開始匯錢到鉅寶信託基金的香港銀行信託專戶，先後投入1640萬美金。

不過，2020年疫情爆發，當年9月姜建亨聲稱，位於迦納一批500公斤黃金無法運回，若花500萬美元可包私人飛機運回，眾人又匯出5百萬美元，姜建亨也於10月前往非洲，姜建亨到非洲後又說，在當地從事挖土機租賃業務，能取得更上游的黃金來源。

此時眾人察覺有異，要求返還投資款項，姜建亨起先同意2021年1月返還所有投資款，但事後姜以電子郵件聲稱，該批黃金在前往迦納機場路上被劫，黃金消失，姜建亨也隨即失聯。2021年2月，眾人發律師函給姜氏兄弟要求返還資金未果，隨即報案。

被害人說，此案進入司法程序後，士林地檢署在2021年11月，以姜建亨未到案說明為由，無法認定姜建丞、姜母、員工鄒女是共犯，3人獲不起訴，也在該年12月對姜建亨發布通緝。

被害人強調，雖然姜建丞獲不起訴，但眾投資人蒐集資料後，去年10月提出再議成功，但至今檢方卻沒再傳被害人或證人。這段時間共補充3份書狀證據，也打電話給書記官、寫信給檢察長陳情，但都沒進展；被害人盼檢方能盡速偵辦，避免其他人再度落入圈套。

今年3月，姜建亨在臉書上張貼聲明，聲稱「非洲黃金被劫事件」，是非洲迦納當地黃金貿易商Goldridge Ghana Limited所設騙局，他也是被害人；事件發生後，他從未迴避對投資者應負責任並多次聯繫、彙報進度。聲明中還說，姜建亨已在迦納當地提告，一旦有結果會主動公布相關文件還原真相。

姜建亨遭控吸金。（取自姜臉書）

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