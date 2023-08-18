更生人與母失散10年重逢 下跪相擁秒淚崩

江姓男子與母親闊別10年，在警方協助下重逢。（警方提供）

2023/08/18 09:41

〔記者林旻臻／雲林報導〕47歲的江姓男子原本與母親住在嘉義縣，平日遊手好閒，無穩定工作，後來因涉案而入獄服刑，4年前出獄卻遍尋不著母親林姓老婦（74歲），經報案協尋後，原來林婦被安置在雲林縣元長鄉的老人養護中心，江男一見到母親馬上下跪，相擁而泣，結束多年來的尋母之旅。

經了解，江男2013年涉案而入獄服刑，林姓老婦因獨居且無生活自理能力，社會局得知老婦生活情形，實地訪查評估後，從2017年起將林姓老婦安置在元長鄉的老人長期養護中心至今。

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江姓男子2019年出獄後，這些年窮盡一切方法仍無法得知母親下落，因思母心切，在友人建議下，今年5月前往嘉義市警察局報案請求協尋。

三個月後，雲林縣虎尾警分局元長分駐所警員林義哲，在本月11日前往轄內老人長期養護中心執行例行性訪查，過程發現林姓老婦遭通報為失蹤人口，立即聯繫江姓男子。

江姓男子歷經漫長等待，趕去養護中心與母親相認，闊別10年再重逢，江男一見到母親立刻下跪，緊握母親的雙手，相擁瞬間更是淚崩，江男允諾獄後人生會陪伴在母親身旁，重建與家人的關係，目前也有穩定工作與收入來源，感謝警方幫忙，一解長達10年的相思愁。

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