為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

更生人與母失散10年重逢 下跪相擁秒淚崩

江姓男子與母親闊別10年，在警方協助下重逢。（警方提供）

江姓男子與母親闊別10年，在警方協助下重逢。（警方提供）

2023/08/18 09:41

〔記者林旻臻／雲林報導〕47歲的江姓男子原本與母親住在嘉義縣，平日遊手好閒，無穩定工作，後來因涉案而入獄服刑，4年前出獄卻遍尋不著母親林姓老婦（74歲），經報案協尋後，原來林婦被安置在雲林縣元長鄉的老人養護中心，江男一見到母親馬上下跪，相擁而泣，結束多年來的尋母之旅。

經了解，江男2013年涉案而入獄服刑，林姓老婦因獨居且無生活自理能力，社會局得知老婦生活情形，實地訪查評估後，從2017年起將林姓老婦安置在元長鄉的老人長期養護中心至今。

江姓男子2019年出獄後，這些年窮盡一切方法仍無法得知母親下落，因思母心切，在友人建議下，今年5月前往嘉義市警察局報案請求協尋。

三個月後，雲林縣虎尾警分局元長分駐所警員林義哲，在本月11日前往轄內老人長期養護中心執行例行性訪查，過程發現林姓老婦遭通報為失蹤人口，立即聯繫江姓男子。

江姓男子歷經漫長等待，趕去養護中心與母親相認，闊別10年再重逢，江男一見到母親立刻下跪，緊握母親的雙手，相擁瞬間更是淚崩，江男允諾獄後人生會陪伴在母親身旁，重建與家人的關係，目前也有穩定工作與收入來源，感謝警方幫忙，一解長達10年的相思愁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋
2023/08/11 21:09

南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋
72歲卓蘭鎮代謝永興買票判刑 求緩刑被法官拒絕
2023/08/10 18:14

72歲卓蘭鎮代謝永興買票判刑 求緩刑被法官拒絕

失眠耗神損腦 找出失眠元凶沒煩惱！
南市街友大調查 社會局培訓助24街友就業
2023/08/10 12:24

南市街友大調查 社會局培訓助24街友就業
黑白合？ 洪申翰：柯文哲聯合政府就是拉攏地方惡霸
2023/08/05 15:53

黑白合？ 洪申翰：柯文哲聯合政府就是拉攏地方惡霸

統一台灣高息優選基金 9/4熱烈募集
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播