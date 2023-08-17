參與法官、檢察官懲戒審理 職務法庭第二屆參審員宣誓就任

懲戒法院職務法庭第二屆參審員今宣誓就任。（記者楊國文翻攝）

2023/08/17 22:51

〔記者楊國文／台北報導〕懲戒法院職務法庭第二屆參審員今（17）日在司法院舉行宣誓典禮，懲戒法院院長林輝煌表示，懲戒法院自改制以來，在法官、檢察官懲戒案件的審理，引進各專業人士擔任參審員的多元觀點參與審判施行迄今，成效良好，期許繼續藉由非職業法官參與審判，提高司法的公信力。

這場職務法庭第二屆參審員宣誓典禮，是於今天下午在司法院貴賓室舉辦，由懲戒法院院長林輝煌擔任監誓人，12位參審員中，有3人因故無法出席，包括司法院行政訴訟及懲戒廳張廳長國勳、司法行政廳高廳長玉舜、人事處長陳美彤等司法首長均到場觀禮。

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到場參與宣誓的9位參審員，囊括法學、社會學、經濟學、心理學、新聞、性別研究及兒童福利等領域的學者及專業人士，包括台灣大學新聞研究所教授林照真、政治大學法學院教授姜世明、中正大學法學院教授兼院長盛子龍、台灣大學法律學院特聘教授張文貞、高雄師範大學通識教育中心教授兼主任秘書陳竹上、政治大學法律學系專任教授詹鎮榮、中央研究院經濟研究所研究員蔡文禎、兒童福利聯盟文教基金會董事賴月蜜、高雄市立楠梓特殊學校臨床心理師伍秀蓉等9人。

宣誓典禮完成後，懲戒法院接著在3樓會議室召開「職務法庭審判業務交流會議」，由林輝煌院長主持，首先，針對職務法庭合議庭組成、參審員的分案方式、參審員參與懲戒案件審理的範圍、參審員參與評議及判決製作等相關事項作進行說明。

接著由職務法庭法官與參審員就職務法庭的審理實務及作業流程等問題進行溝通、討論。此外，為使參審員對於職務法庭的運作能有進一步的瞭解，懲戒法院除提供相關書籍、法規資料供參審員參考外，更編印參審員手冊作為其日後在參與審判時的運用。

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