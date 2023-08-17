8/17 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園

8月17日今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/17 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月17日）開獎的第112000196期今彩539頭獎開出1注，獨得800萬元，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓「千百萬彩券行」開出；第112000066期威力彩、第112000196期雙贏彩均摃龜。

第112000066期威力彩中獎號碼為「第一區：04、18、21、23、28、37」，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎4注中獎，每注可得15萬元；肆獎31注中獎，每注可得2萬元；伍獎224注中獎，每注可得4000元；陸獎1410注中獎，每注可得800元；柒獎2619注中獎，每注可得400元；捌獎1萬5055注中獎，每注可得200元；玖獎2萬21注中獎，每注可得100元；普獎3萬5202注中獎，每注可得100元。

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第112000066期38樂合彩中獎號碼為「04、18、21、23、28、37」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合49注中獎，每注可得5750元；二合1637注中獎，每注可得750元。

第112000196期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、09、12、15、17、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎114注中獎，每注可得500元；肆獎1131注中獎，每注可得100元。

第112000196期今彩539中獎號碼為「04、15、18、27、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎230注中獎，每注可得2萬元；參獎7233注中獎，每注可得300元；肆獎7萬18注中獎，每注可得50元。

第112000196期39樂合彩中獎號碼為「04、15、18、27、34」，四合18注中獎，可得21萬2500元；三合401注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1082注中獎，每注可得1125元。

第112000196期3星彩中獎號碼為「277」，正彩47注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000196期4星彩中獎號碼為「0326」，正彩49注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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