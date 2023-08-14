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高雄輕軌大順路封閉阻過街 騎士集體騎上綠廊人行道荷包失血

高雄輕軌大順路施工封閉阻過街，騎士集體騎上綠廊人行道荷包慘失血。（民眾提供）

高雄輕軌大順路施工封閉阻過街，騎士集體騎上綠廊人行道荷包慘失血。（民眾提供）

2023/08/14 16:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄環狀輕軌二階工程大順路段施工，沿線不是封閉就是禁止左轉，切斷鐵道一街過街交通，許多機車騎士找到「捷徑」通道，卻是地下鐵道上的綠廊人行道，形成集體違規行駛人行道，上百名騎士遭檢舉達人檢舉，警方也出動取締開單，居民抱怨違規騎士，騎士抱怨輕軌施工，引發眾多民怨。

警方雖表無奈仍需依法行政，違規是事實，為維護人行道安全，掃除行人地獄惡名，上月曾連續多日站崗取締，情況改善後，人行道缺口處置放三角錐，以提醒並阻止機車騎上人行道，但仍然無法根絕，陸續有人求快騎上綠廊的人行道，也吸引檢舉達人到場錄拍檢舉，成為社會亂象。

違規民眾抱怨，原本從鐵道一街過大順路即可返家，過街不需30秒，但輕軌工程封路又禁止左轉，造成回家路需增加10多分鐘，必須從鐵道一街到大順路右轉，再騎到沒有封閉口，然後待轉2次，才可以改變到大順路的另一方向道路，再往回騎到原本的鐵道一街的對街。

高雄近日天氣不定，一下子酷熱一下子又大雨，發現捷徑避雨避曬，卻換來荷包失血；但附近居民有不同怨聲，指綠廊上常有老人、婦幼散步，機車騎上人行道就是不對。

三民二分局表示，112年1月1日至7月31日於鐵道一街共取締945件是類違規案件，其中，5至7月違規件數有增加趨勢，警方除取締外也加強宣導，提供民眾人行道是「專供行人通行」的通道，並非提供車輛通行的車道，警方會持續維護綠廊的行人安全。

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