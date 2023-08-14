廟門遭醉男破壞 士林慈諴宮：將請修復師修補

慈諴宮廟門遭一名西班牙籍方姓男子持松香水、油脂溶解劑等清潔工具擦拭受損。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/14 15:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市古蹟士林慈諴宮廟門今天清晨疑遭破壞，一位西班牙籍方姓男子持松香水、油脂溶解劑等清潔工具擦拭廟門，遭警方依違反文化資產保存法現行犯帶返所偵辦。廟方表示，損壞不算嚴重，會將修復計畫送給台北市文化局審核，再請修復師修補。

慈諴宮主委江運永表示，平常廟方為保護古蹟，不會讓廟門接觸水，今天凌晨2點卻有一位西班牙男子使用松香水擦拭廟門，很快有民眾發現報案，警察隨即將他帶走，廟門僅有約40公分長受影響，損壞不算嚴重。

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江表示，文化局今天上午已到場了解，修復老師認為不會花很多功夫，未來將修復計畫送給文化局審核，再請修復師修補。

警方調查，涉嫌毀損的53歲方姓男子是西班牙籍人士，職業為美術藝術家，曾配合過他縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作。方男今日凌晨疑因酒醉見慈諴宮廟門老舊，拿著道具擦拭致廟門畫像溶解，方男供稱不知該廟宇是北市列管古蹟，並非故意毀損。

警方表示，依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可處6個月至5年有期徒刑，並得併科50萬元至2000萬元罰金。

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