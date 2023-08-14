女車手還帶點鈔機！ 面交點收300萬鈔票當場被逮

被害婦人（左）大夢初醒，在家人和員警的勸說下配合，讓黃姓女車手（右）落網。（竹東警分局提供）

2023/08/14 11:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東警分局昨天（13日）成功攔阻1筆新台幣300萬元現鈔從被害人流向詐騙集團車手手上，但最讓員警震驚的是，為了清點這筆贓款，落網的黃姓女車手竟然自帶點鈔機面交點收前述鉅款，超狂的行徑，就連看多了車手的波麗士大人也忍不住瞠目結舌。訊後依涉嫌詐欺等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

竹東分局表示，被害人是名退休富婆，今年5月在交友軟體認識1名自稱「阿凱」的年輕男子，雙方互稱老公、老婆，開啟了一段看似浪漫的黃昏「年下戀」。

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「阿凱」後來邀請被害人共同投資泰達幣獲利，介紹特定幣商跟被害人交易並指導她投資。被害人前後共匯款5次，面交9次，前後已經損失新台幣1675萬元，「阿凱」則告訴被害人只要再投300萬，便可拿回所有泰達幣。

被害人的子女驚覺有異，主動諮詢竹東派出所後，確認母親碰上了常見的假交友真拐財，便通知員警在被害人要再面交前述300萬時派員到場埋伏，當場查獲前來取款的黃姓女車手、

警方說，黃女落網後被起獲跟本案相關的交易收據共205張，經初步清查這些收據顯現的被害人資料，光是住在新竹縣、有簽該交易收據的6名被害人中，僅有3人知道自己被騙，另外3人在警方通知且勸說之前依舊被蒙在鼓裡。

竹東分局表示，前述詐騙手法就是先跟被害人建立「感情」，獲得被害人信任後再轉向投資話題，並以一同投資獲利賺取結婚基金等話術，騙取被害人的財物或金融帳戶，還請沉迷網戀、虛擬世界愛情的民眾要格外當心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

黃姓女車手（中）落網被移送法辦。（竹東警分局提供）

員警從黃姓女車手身上起獲的被害人交易收據以及點鈔機。（竹東警分局提供）

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