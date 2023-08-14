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超商店員扮柯南！一見「印章、現金、合約書」 幫老婦保住30萬老本

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

2023/08/14 06:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼神就是不對！彰化市一家超商店員見到7旬鄭姓老婦與年輕男子同桌談話，桌上還擺著「印章、現金、合約書」，店員直覺「這情況不合理」，馬上通報轄區警察，當場戳破網路股票群組的詐騙手法，幫老婦保住30萬老本。

彰化警分局莿桐派出所表示，7旬鄭姓老婦「被加入」一個股票群組，透過高額利益誘惑她購買股票，並告知老婦不必到銀行匯款，只要約在超商見面，再當場把現金交給對方即可。因此，老婦與黃姓男子約在超商見面，商討投資最夯的AI概念股票。

警方強調，由於鄭女一早就把現金、印章就放在超商的桌上，桌上還有合約書與收據，超商店員打從老婦進入店裡與陌生年輕男子同桌就覺得怪怪的，後來又看到兩人的桌上還有大筆現金，馬上就發揮柯南精神，懷疑老婦被詐騙了，立即通報警方。

當員警到場時，雙方都聲稱是為了投資理財，才會約在超商面交款項，但當警方進一步詢問黃男時，發現黃男的身份證明與實際並不相符，帶回派出所之後，黃男才坦承是看到網路徵才，才會接觸詐騙文件，但尚未拿到酬勞，而老婦在員警說明下，才驚覺自己竟然是被詐騙了。黃男訊後以詐欺罪嫌移送彰化地檢署進一步調查。

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

印章、現金、合約書就擺在超商用餐區的桌上，超商店員扮柯南，直覺情況不對，馬上通報員警，幫老婦保住30萬元老本。（彰化警分局提供）

彰化員警接獲超商店員通報，馬上趕到現場，果然發現「現金、印章、合約書」不尋常的場景，戳破股票群組詐騙案。（彰化警分局提供）

彰化員警接獲超商店員通報，馬上趕到現場，果然發現「現金、印章、合約書」不尋常的場景，戳破股票群組詐騙案。（彰化警分局提供）

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