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醫生下班莫名遭圍毆 4嫌拒認罪重判

沈姓醫師下班途中，莫名遭人圍毆，高雄高分院重判郭等人。（記者鮑建信攝）

沈姓醫師下班途中，莫名遭人圍毆，高雄高分院重判郭等人。（記者鮑建信攝）

2023/08/13 21:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市沈姓醫師遭多名陌生男子圍毆，警方循線逮捕郭姓、戴姓等4人，其中戴經地院判刑9月定讞，其餘3人上訴高等法院高雄分院，法官認為郭等人是預謀傷害，重判10月至13月不等徒刑。

據了解，郭姓、鄒姓、鄭姓和戴姓等4人為朋友關係，與被害人沈姓醫生不認識，也無嫌隙，但疑似受人指使欲教訓他，於是每週固定前往高雄沈和同事工作的診所看診，以確認沈外貌、體型、日常作息和上、下班時。

2021年9月28日晚上8點多，郭等人開車前往在診所附近黃昏市場停車場埋伏，見沈下班後，徒步前往停車場取車之際，上前涉嫌徒手圍毆頭、臉與四肢等處，沈並摔倒撞擊地上石頭，導致顱內出血、臉部多處挫傷並瘀血、左眼挫傷及瘀青等。

郭等行兇後駕車離去，警方接獲報案，循線逮捕郭等4人，依傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦起訴。

不過，郭等人應訊時，都說不認識沈，也跟他沒有過節，更否認打人。

一、二審法官調閱停車場等處監視畫面，認定郭等涉嫌圍毆沈，是有組織的預謀犯罪，又拒絕認罪，從重判處戴9月徒刑，郭處徒刑1年1月，鄒和鄭則各處徒刑10月，戴因未上訴定讞，其餘郭等3人，仍可上訴。

據了解，郭等人有意以3、50萬元和解，但被沈姓醫生拒絕。

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