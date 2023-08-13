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酒駕拒捕拖行員警 二審改判8月

台中魏姓男子酒駕拒捕騎車逃逸，造成詹姓員警制止遭拖行全身傷，上訴台中高分院，認為檢察官未說明構成累犯加重事由，改判8個月。（記者陳建志攝）

台中魏姓男子酒駕拒捕騎車逃逸，造成詹姓員警制止遭拖行全身傷，上訴台中高分院，認為檢察官未說明構成累犯加重事由，改判8個月。（記者陳建志攝）

2023/08/13 15:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名魏姓男子前年10月凌晨騎車經北屯區因闖紅燈遭詹姓員警攔下，員警發現魏男兩眼通紅有酒容，要求進行酒測，沒想到魏男卻趁隙騎車逃逸，詹姓員警見狀從後抓魏男身體，前後被拖行300公尺，造成頭部、四肢都擦挫傷，魏男一審依妨害公務遭判刑9個月，上訴二審後，法官以檢察官未說明構成累犯加重事由，撤銷一審判決，改判8個月。

魏姓男子2021年10月26日凌晨3點多，酒駕不服警方取締，趁詹姓員警拿水要讓他漱口的空檔騎車逃逸，還一度想衝撞員警，最後還拖行員警300公尺，造成詹員全身傷送醫，一審審理時，檢方以累犯建請加重其刑，台中地院判刑9月。

魏男不服上訴二審後，合議庭認為，檢察官就被告有罪事實應負實質舉證責任，檢方僅以魏男有肇事逃逸、不能安全駕駛等前科，遭判刑確定，執行期滿後仍犯下妨害公務犯罪，構成累犯，建請加重量刑。

但沒有具體指出，魏男在前案徒刑的執行完畢情形，有無入監執行完畢、在監行狀、入監執行成效為何、是否易科罰金或易服社會勞動、易刑執行成效為何、再犯原因、主觀犯意顯現的惡性，以及其反社會性等各項情狀，供法院綜合判斷。

合議庭認為，檢察官沒有就魏男應構成累犯應加重其刑的事項，善盡說明的責任，難以僅就魏男前科即加重罪刑，因此撤銷一審判決，改判8個月徒刑，可上訴。

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