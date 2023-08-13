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撞死菲國自行車選手 酒駕男賠償、和解判刑4年

簡姓駕駛酒駕肇事逃逸，車頭嚴重毀損。（資料照）

簡姓駕駛酒駕肇事逃逸，車頭嚴重毀損。（資料照）

2023/08/13 14:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子簡辰煒去年3月凌晨開車經台15線林口路段，高速追撞一名騎單車的35歲菲律賓籍男移工保羅喬丹，被害騎士全身多處骨折、頭部重創，送醫急救不治。簡男肇事後棄車逃逸，直到上午9時許，警方循線通知簡男到案，酒測值達0.41毫克，新北地院合議庭審酌簡男已與被害人家屬調解成立，並給付完畢賠償，依酒駕致死等、肇事致人死亡逃逸罪判刑4年。

4名在桃園工作的菲律賓籍男移工，利用休假之餘參加在台舉辦的自行車賽事「雙主場輪霸西濱」，今年3月19日凌晨，4人騎自行車沿台15線，要前往新北市八里區廖添丁廟的訊塘廣場集合點。

4時許，一行人騎到林口區台15線後坑35號前20公尺處，其中35歲的保羅喬丹遭後方來車追撞，速度之快造成騎士全身多處骨折、頭部重創，當場失去生命徵象，同行友人求助119，將其送醫急救仍不治。

肇事者簡男棄車並聯繫不知情友人把他載走，警方趕抵後追蹤車籍資料發現車主是簡男，通知其到案說明。簡男接獲警方來電知道跑不掉，才在友人陪同下於昨上午9時許到案，並承認犯案，呼氣酒測值達0.41毫克。

簡男向警方供稱，當時他與友人聚餐完畢，席間有飲酒，事後還是開車返家，沒想到發生車禍，一時慌了手腳才會逃跑。

合議庭審理認為，簡男酒後仍駕車上路，終不慎從後追撞被害人肇事，肇事後又未留在肇事現場即時救護，逕自逃離，足見其法治觀念薄弱，輕忽交通安全及其他用路人安全，殊值非難；兼衡其犯後坦承犯行、態度尚可，於審理中已與被害人家屬調解成立，並給付完畢賠償等，因此判刑4年。

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