有練過！台灣大道「刁車」釣出鮮肉猛警 獨推2.8噸廂型車解圍

廂型車在台灣大道路口拋錨，楊員上前關心協助。（圖由警方提供）

2023/08/13 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局警員楊舜閔熱衷健身運動，練就一身肌肉時常參加健美比賽，也能在緊急時刻發揮功能，前天巡經台中工業區一處車水馬龍路口時，突見一輛廂型車故障拋錨路中，因正值交通尖峰時段等不及叫支援，以一己之力將重達2.8噸的車推到路旁，順利解圍。

經查，57歲賴姓男子當天駕駛廂型車，行經西屯區台灣大道、工業區一路口時，廂型車因不明原因突然拋錨開到半路「刁車」，此時任職第六分局協和所26歲楊員剛好巡邏經過立即上前協助，除請另位同事現場交管並協助聯繫拖吊車，但考量當時為交通繁忙時刻，為免造成後續事故及交通壅塞，遂向駕駛提議由警方協助推車至安全處等待。

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由於楊在警專時就已持續鍛鍊身材，2018年畢業分發後也沒有間斷，練就一身健美的肌肉，還時常參加健身選美賽事，重達2噸多的廂型車，只見楊員全程僅憑以一己之力，就順利將車輛從車水馬龍的台灣大道，推至路旁等待拖吊，賴男此時才鬆了口氣，也感謝警方的協助。

楊員則說，平日揮灑汗水練身，除為青春留下紀錄外，在警察工作上，也能在緊急時刻發揮功能；警方表示，民眾開車外出若發生車輛故障，應於後方適當距離放置警示牌，人員退至安全處所後再聯繫道路救援，出門前應先行檢查車輛五油三水，才能快樂出門，平安返家。

楊員獨力將2.8噸重廂型車推到路旁解圍。（圖由警方提供）

楊員練就一身精實肌肉，常參加健身比賽。（圖由警方提供）

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