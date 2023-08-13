持刀性侵女高中生重判15年 誣指開毒趴再追加誣告、偽證2年4月
2023/08/13 12:38
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄梁姓男子剛出獄竟持美工刀，潛入大樓見住戶女高中生外出，硬將她強行推回，侵入住宅強取財物，竟逼問女高中生是不是處女，然後將她推倒性侵，梁男落網還誣指被害人毒趴，並偽證稱性交易未付錢，才被女高中生反咬，除了強盜性侵被判15年定讞，誣告、偽證被高雄高分院判刑2年4月，可上訴。
判決書指出，女高中生小玉（化名）欲出門買飲料，開門後見被告梁男在門外，對方持美工刀衝入屋內，持刀抵住她的脖子，令她交出錢財，小玉從房間的抽屜拿500元、100元的鈔票及零錢給被告後，梁拿滑鼠線反綁住小玉的手，並推到床上，強行脫掉她的褲子。
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小玉知道被告意圖，不想讓他得逞，主動要求口交就好，不要性侵，被告表示同意，幫被告口交時，突然問她是不是處女，得知答案便壓在小玉身上性侵，得逞後，被告還拿手機對她拍裸照，並令她去浴室洗澡，企圖洗掉性侵證據。
梁男後被判刑15年，竟具狀予台南地檢署告發女高中生毒趴，並否認性侵她，辯稱當時身上攜有太多現金，引起被告覬覦，才咬他強盜並設局仙人跳，還告發小玉曾吸毒轟趴，經檢方調查還女高中生清白，反起訴梁男涉及誣告、偽證，高雄高分院判決2案成立，應執行刑2年4月。
梁男辯稱「告發」並無使女高中生受刑事訴追的危險，也無誣告的故意，目的在於釐清案情以提起再審，被告曾透過監察院陳情，竟推稱是監察院函文要他告發的，法官不採信其辯詞。