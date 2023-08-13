不要命了！5條通逃犯遇警從5樓跳逃 骨折哀嚎聲中被逮

救護人員將身揹五條通緝罪名、跳樓逃跑骨折受傷的王姓男子送醫治療。（圖：警方提供）

2023/08/13 11:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警第二分局員警於12日上午6時許接獲報案指中西區五妃街某公寓大樓有男女爭吵，即趕赴現場。員警敲門後屋內陳姓女子開門，只見滿屋物品四處散落，顯有吵架摔東西狀況。接著保全人員通報樓下有人摔傷，員警下樓查看、發現是有5條通緝案的王姓男子從5樓跳下防火巷，摔斷肋骨、骨盆等處，在痛苦哀嚎聲中束手就擒。

警方查知，這名40歲的王姓男子（新北市八里人、有通緝前科）為躲避員警敲門查察，竟從5樓窗戶跳下防火巷道，員警聯繫救護車人員到場並查證身分，得知王男是有妨害自由等5項案件的通緝逃犯，當場上銬逮捕並戒護送往醫院治療，將待其傷勢穩定後、解送歸案。

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王嫌於2021年12月起，陸續因妨害自由（士林地檢署）、竊盜2案（基隆及桃園地檢署）、詐欺（台北地檢署）、侵占（雲林地檢署）等5案件在逃，被全台各地檢署發布通緝。他於1個月前躲到台南陳姓女友住處，12日兩人酒後細故爭吵摔東西，有其他住戶報案，員警上門關切。

不料王嫌一聽到警察敲門，竟不顧5樓高處的危險，冒險從房間窗戶往大樓後方防火巷跳下，因此摔斷肋骨、骨盆等處骨頭，在地上哀嚎聲中被警方查獲。

員警查詢時，王嫌對自己危險的跳樓行徑直嚷著：「我嘸通（指我未被通緝），我嘸胡北來……」。在員警查證其身分後，確認他身揹5條通緝罪，先行戒護送醫、治療其傷勢，待傷勢好轉穩定後再逐一解送到發布通緝的地檢署歸案。

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