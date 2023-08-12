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放暑假偷騎家人機車夜遊 15歲少年自摔撞路燈亡

蔡少騎車行經基隆市中山二路一處彎道，失控自摔撞擊路燈，再撞上路旁計程車，造成顱內出血不治。（記者林嘉東翻攝）

蔡少騎車行經基隆市中山二路一處彎道，失控自摔撞擊路燈，再撞上路旁計程車，造成顱內出血不治。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/12 23:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕1名15歲蔡姓少年日前趁暑假期間偷騎父母的機車夜遊，不僅無照騎車，還載比他大2歲的李姓少年，不幸在過彎時失控自摔，撞擊路燈後身亡；李少則手、腳多處擦傷，幸運撿回一命。

警方調查，才剛國中畢業的蔡少，是在本月10日凌晨趁父母睡覺後，偷騎家裡的機車，載著17歲李姓少年，與另名也趁父母睡覺後，偷騎家裡機車的17歲陳姓少年一起騎往健民街一處公園玩。

凌晨1時許，陳少與蔡少騎著車一前一後，行經基隆市中山區中山二路一處向左彎的道路時，騎在後方、靠道路右側的蔡少突然失控自摔，連人帶車滑行數公尺，撞擊路燈後，再撞上停在人行道外的計程車。

騎在前方的陳少聽到蔡少機車倒地撞擊聲響後，趕緊停車查看，報警救人；蔡少經緊急送醫急救後，仍因顱內出血傷重不治，後座李少則手腳有多處擦挫傷，嘴巴受傷須開刀手術。

警方到場後查出，2名騎士未滿18歲，均無照駕駛，趕緊通知家人到場；其中，蔡少家人趕抵醫院，赫見愛子因顱內出血傷重不治，當場泣不成聲，不敢置信，睡前兒子還好好在家裡，怎麼也想不到，會趁他們睡覺後偷騎車夜遊摔死。

警方呼籲，暑假期間，少年趁父母睡覺後，偷騎父母的車去夜遊時有所聞，建議家長平時應儘量把汽、機車鑰匙放在自己身旁，或避免放在客廳等容易被取走的地方，以免孩子一時貪玩，趁家長睡覺後偷騎車外出發生車禍，造成無法挽回的憾事。

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