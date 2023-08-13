基隆大武崙海灘1日3溺斃 即起暫停開放1週

基隆大武崙沙灘12日先後發生3起溺水意外、共3人溺斃。（記者盧賢秀攝）

2023/08/13 06:01

首次上稿 08/12 23:36

更新時間 08/13 06:01

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市大武崙沙灘昨天（12日）1天內接連發生3起溺水死亡的不幸事故，基隆市政府緊急宣布，即日起暫停開放一週。基隆市議員張顥瀚批評，市府上個月才宣示要對戲水地點加強巡查頻率，不到1個月就發生這樣令人痛心的結果，質疑市府這段時間只是形式上的作為。

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21歲喻姓男子昨天上午11點半在大武崙沙灘戲水溺水，被救生員救起，據報趕到的基隆市消防局隊員持續為他CPR，送醫急救仍不治。

下午1點左右又傳出47歲卞姓男子溺水，消防隊員協助送往基隆長庚醫院急救，轉加護病房，下午3點半仍告不治。

晚上6點左右，再傳出來自台中的42歲陳姓男子與6歲女兒乘坐橡皮艇戲水被大浪打翻，先被熱心泳客拉上獨木舟，但又一個長浪將獨木舟也打翻，泳客落海後，發現陳男已無意識，以仰泳將陳男拖帶上岸並急救，女兒獲救時意識清楚，雙雙送往基隆長庚醫院救治，但陳姓男子晚間8點左右仍宣告不治。

基隆市長謝國樑昨天先透過發言人余治明表示，發生重大事故感到非常的難過，再度提醒大家，下水一定要提高警覺；晚間謝國樑再宣布，市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘周邊水域安全與救援規劃，應當進行調整，避免事故的發生。因此市政府晚間宣布，大武崙沙灘周邊水域自即日起暫停開放1週，同時市府將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規劃後再行開放。

張顥瀚說，上個月大武崙沙灘連續2天發生2起溺水意外，市府宣示要責成相關單位，加強戲水地點巡查頻率，並大力宣導，不到1個月，就發生1天內3起不幸溺斃，看來市府的宣示完完全全就僅是形式上的作為。張顥瀚要求市府應該要真正動起來，不管是基隆市或其他單位所轄的水域，都應該要落實更嚴謹且實質的管理機制！

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