為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆大武崙海灘1日3溺斃 即起暫停開放1週

基隆大武崙沙灘12日先後發生3起溺水意外、共3人溺斃。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘12日先後發生3起溺水意外、共3人溺斃。（記者盧賢秀攝）

2023/08/13 06:01

首次上稿 08/12 23:36
更新時間 08/13 06:01

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市大武崙沙灘昨天（12日）1天內接連發生3起溺水死亡的不幸事故，基隆市政府緊急宣布，即日起暫停開放一週。基隆市議員張顥瀚批評，市府上個月才宣示要對戲水地點加強巡查頻率，不到1個月就發生這樣令人痛心的結果，質疑市府這段時間只是形式上的作為。

21歲喻姓男子昨天上午11點半在大武崙沙灘戲水溺水，被救生員救起，據報趕到的基隆市消防局隊員持續為他CPR，送醫急救仍不治。

下午1點左右又傳出47歲卞姓男子溺水，消防隊員協助送往基隆長庚醫院急救，轉加護病房，下午3點半仍告不治。

晚上6點左右，再傳出來自台中的42歲陳姓男子與6歲女兒乘坐橡皮艇戲水被大浪打翻，先被熱心泳客拉上獨木舟，但又一個長浪將獨木舟也打翻，泳客落海後，發現陳男已無意識，以仰泳將陳男拖帶上岸並急救，女兒獲救時意識清楚，雙雙送往基隆長庚醫院救治，但陳姓男子晚間8點左右仍宣告不治。

基隆市長謝國樑昨天先透過發言人余治明表示，發生重大事故感到非常的難過，再度提醒大家，下水一定要提高警覺；晚間謝國樑再宣布，市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘周邊水域安全與救援規劃，應當進行調整，避免事故的發生。因此市政府晚間宣布，大武崙沙灘周邊水域自即日起暫停開放1週，同時市府將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規劃後再行開放。

張顥瀚說，上個月大武崙沙灘連續2天發生2起溺水意外，市府宣示要責成相關單位，加強戲水地點巡查頻率，並大力宣導，不到1個月，就發生1天內3起不幸溺斃，看來市府的宣示完完全全就僅是形式上的作為。張顥瀚要求市府應該要真正動起來，不管是基隆市或其他單位所轄的水域，都應該要落實更嚴謹且實質的管理機制！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆大武崙沙灘1天3起溺水！白天2死 晚上帶女兒戲水父溺斃
2023/08/12 20:52

基隆大武崙沙灘1天3起溺水！白天2死 晚上帶女兒戲水父溺斃
大武崙沙灘又傳溺水意外 男遊客尋獲已是冰冷遺體
2023/07/05 21:58

大武崙沙灘又傳溺水意外 男遊客尋獲已是冰冷遺體

世客博必看！全台最大3D投影光雕秀
基隆大武崙沙灘被浪捲走 56歲男子送醫不治
2022/09/21 18:56

基隆大武崙沙灘被浪捲走 56歲男子送醫不治
大武崙海灘戲水險釀意外 男子體力不支差點回不來
2019/06/16 18:31

大武崙海灘戲水險釀意外 男子體力不支差點回不來

吃的瘦瘦筆？醫證：增肌減脂超輕鬆
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播