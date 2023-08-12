8/12 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

今晚（8月12日）開獎的第112000189期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/12 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月12日）開獎的第112000192期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市汐止區忠孝東路270號「笙富彩券行」開出；第112000192期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000192期今彩539中獎號碼為「08、23、27、31、32」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7203注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4586注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第112000192期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、09、11、17、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共102注中獎，每注可得500元；肆獎共2195注中獎，每注可得100元。

第112000192期39樂合彩中獎號碼為「08、23、27、31、32」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共362注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3895注中獎，每注可得1125元。

第112000192期3星彩中獎號碼為「215」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000192期4星彩中獎號碼為「8409」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法