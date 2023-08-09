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首頁　>　社會

跟朋友借20萬還不出 她自責想輕生

警方與消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

警方與消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/09 13:58

〔記者王冠仁／台北報導〕戴姓女子因為家中遭逢巨變、缺錢孔急，四處向親友求援；游姓友人向她伸出援手，不僅幫她在台北市社子一處民宅租屋，還陸續借了20萬元給她。不過，戴近日因為健康與工作先後出問題，沒辦法如期還錢給游，她自認對不起朋友、情緒低落，居然跑到住處頂樓想翻越圍牆跳樓；幸虧轄區警方與消防員即時趕到將她救下，這才化解一場悲劇。

北市警士林分局今天發布新聞稿，表揚處理此次危機得宜的社子所警員施伃珊、楊智翔，同時也呼籲民眾應珍惜生命，若遇生活壓力可諮商相關協助或可撥生命線專線「1995」，或自殺防治諮詢安心專線「1925」尋求協助，家屬若發現同住家人情緒低落，務必適時給予關懷，以避免憾事發生。

士林分局社子所先前接獲通報，游姓女子告訴警方，她的友人戴姓女子在社子一處民宅頂樓想要跳樓。警員施伃珊、楊智翔獲報立刻趕往現場，員警到場時發現，戴女已經翻越頂樓圍牆欄桿，作勢跳樓，轄區消防員也趕到現場救援。

員警與消防員在場勸說、不斷向戴安撫，但戴的情緒仍相當激動、不停大哭，還嚷著「不想活了」、「虧欠太多人」。經在場員警與消防員苦口婆心持續開導，最終戴才卸下心防、放棄輕生念頭。

游女告訴警方，戴女先前家中遭逢巨變，經濟狀況堪憂，因此對她伸出援手，不僅幫她在社子租屋，還借了20萬元給她急用。游女也告訴她，不用急著還錢，只要分期慢慢還就好，沒想到她當天傳訊息給家人留下輕生遺言後即關機，家屬也正著急尋找，所幸員警及時協助勸阻，否則光憑自己無法阻止戴女尋短。

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安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

警方成功救下戴女。（記者王冠仁翻攝）

警方成功救下戴女。（記者王冠仁翻攝）

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