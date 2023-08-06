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    苗縣一家5口死亡案 苗檢警相驗 將解剖釐清是否加工自殺

    苗縣一家5口死亡案，苗檢警進行相驗，將解剖釐清是否加工自殺。（記者張勳騰攝）

    苗縣一家5口死亡案，苗檢警進行相驗，將解剖釐清是否加工自殺。（記者張勳騰攝）

    2023/08/06 20:24

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉往協雲宮途中一條偏僻農路，今（6日）天被上山採竹筍的民眾發現一輛車內毫無動靜，筍農查看發現一車5人已全部死亡趕忙報警。警方調查，發現車內駕駛為31歲傅男、副駕駛座為傅妻26歲巫女，而後座為7歲長女、5歲次子與4歲幼女，苗栗檢警傍晚進行相驗釐清死因，依現場跡證，並無他殺之嫌，家屬對死因無異議；至於是否對子女加工自殺，也將擇日解剖釐清。

    苗栗縣31歲的傅姓男子與妻子女5人走上絕路，車內並未留下遺書，家屬接獲突來噩耗，傅男家人感到錯愕及悲痛，更對傅男想不開的原因百思不解。

    苗栗地檢署檢察官吳珈維率同法醫，今天傍晚在苗栗市永泰葬儀社相驗遺體，根據現場遺留跡證，初步研判應無他殺之嫌，家屬對死因並無異議；至於傅男是否替3名年幼子女注射安眠藥等鎮靜藥物，涉及加工自殺，檢察官將擇期解剖，進一步確認死因。

    苗栗地檢署並啟動社福聯繫機制，請苗栗縣政府社會處進行必要的關懷及訪視程序，也嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得以生殺予奪。刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許。面對此類案件，即屬人倫悲劇，該署仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

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    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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