行人過馬路闖紅燈還邊滑手機 警：可開罰500元

用路人目睹行人違規闖紅燈還邊滑手機。（記者徐聖倫翻攝）

2023/08/06 15:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕一名駕駛2日上午出門，行經新北市三重區自強路二段、三張街口，發現有2名男子邊滑手機邊聊天過馬路闖紅燈，不禁在社群媒體發文表示這2人闖紅燈滑手機，警方指出，行人未依規定穿越馬路將可開罰500元，網友則勸世提醒，這樣的行為將有可能「晚7天回家」。

三重警分局表示，行人只要走斑馬線，車輛就要禮讓，如不得已無法停讓，可依「道路交通管理處罰條例」第12條規定，對駕駛施以勸導，免予舉發；另行人闖紅燈得依道交處罰條例第78條舉發處罰500元，但行人違規因而發生交通事故，雙方依不同比例就有相對的肇事責任，警方將對車輛駕駛和行人雙方都開罰，雙方都要負擔肇事責任。

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據了解，這名在網路發文的用路人，2日上午8時許開車上班，行經三重自強路二段、三張街口，眼見2名闖紅燈男子走過十字路口，甚至未走在斑馬線上，還自顧自聊天滑手機，此景一出讓這名用路人大為傻眼。

用路人將這段經歷與行車紀錄器po上社群媒體，直呼2人濫用行人路權，不少網友對這2名行人的行徑做出批評，直呼像這樣的人「別出來害人」，更指出汽、機車有車牌可查，行人卻無從查起，除非有巡邏員警當場目睹，否則無法可管，也有網友勸行人們過馬路時要遵守交通規則，否則將「晚7天回家」。

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