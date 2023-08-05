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    五大帥警之一遭人盜圖 偷查嫌犯個資反淪被告

    懲戒法院判温員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判温員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    2023/08/05 23:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中市警局一名温姓員警外表挺拔，被網友封為台灣五大帥警之一，卻因名氣過大，照片遭李姓男子盜用。未料温員提告後，竟用警用電腦偷查李嫌足跡，所屬單位察覺有異，把温員列為個人資料保護法的被告送辦。刑事部分，温員被處刑1年2月，緩刑3年；行政部分，懲戒法院日前判降一級改敘。

    外表挺拔帥氣的温員，因社群帳號被網友挖出，一夕之間爆紅，獲封台灣五大帥警之一，未料名氣太響亮，照片遭李姓男子盜用放在Instagram上。温員得悉後，2021年7月3日至台中市警局第三分局合作派出所報案。

    温員為探知李姓嫌犯相關資料，於派出所內值備勤時，利用公務電腦，以其職務上所使用的公務帳號、密碼登入警政知識聯網後，運用車籍資訊系統、智慧型行車紀錄查詢系統，記載不實查詢事由，藉此查詢李男的個人資料及特定車牌號碼車行紀錄。

    所屬機關察覺有異，依違反犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍内利用個人資料罪，移送法辦。台中地院認温員觸犯兩罪，分判刑1年，應執行1年2月，緩刑3年，參加法治教育2場次。台中市政府再把全案移請懲戒法院審理。

    温員與李男和解，強調自己坦然接受國家法律處罰，心懷榮譽，生性純樸，僅因年紀尚輕，行事容有魯莽之處，方錯為本件犯行，希望合議庭考量他在職期間表現勤懇，自幼即以警察為職志，警校畢業時亦宣誓恪遵國家法令，盡忠職守，依法執行職務，為人民服務，因一時思慮不周而誤解刑律，使師長及長官蒙羞，深感懊悔，終日不能安寐，並勇於接受懲戒，給予適切處分。

    懲戒法院表示，温員身為警察人員，卻未能誠信、謹慎，損害機關形象、政府信譽，及侵犯民眾資訊隱私權，惟考量他已供承不諱，認錯悔過，且與被害人和解，日前判降一級改敘，可上訴。

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