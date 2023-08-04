為酒駕致死案拼出真相！國民法官犀利提問 被告啞口無力招架

基隆地院首件由國民法官共同判決的案件，今天依酒駕致人於死罪、肇事致人死亡逃逸兩罪判處高翊峻9年徒刑。（記者林嘉東攝）

2023/08/04 22:32

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基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年

〔記者林嘉東／基隆報導〕高翊峻酒駕致人於死案，為基隆地院首件由國民法官共同審判的案件，經6位國民法官與3位職業法官本週密集審理3天，今天宣判，並對高男判處9年徒刑。在場旁觀的法界人士指出，6位國民法官為釐清被告能否安全駕駛，接力提問，把被告問到啞口無言，群策群力發現真相，拼湊出被告無法安全駕駛的結論，令人刮目相看，印象深刻。

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22歲高翊峻今年1月間在劉姓友人祥豐街租屋處飲酒後，清晨5時許酒駕，撞死52歲男子陳順隆後棄車逃逸，跑到女友家中睡覺，逃逸逾11小時後才投案，酒測值只剩每公升0.06毫克；由國民法官與職業法官組成的合議庭進行3天密集審理。

審理前2天被告坦承酒駕，但堅稱他沒有酒醉，可以安全駕駛，否認檢方指控他酒駕致人於死罪行。

今天審理第3天，6位國民法官在最後調查科刑事項時接連提問，問到被告毫無招架之力，沉默到答不出來。

被告酒醉致不能安全駕駛，國民法官到底是怎麼問出來，這名旁觀的法界人士指出，有國民法官先問被告平常好不好睡？被告說，他平常不好睡，有時候要靠安眠藥，有時候要靠酒精才容易入睡。

第2位國民法官接著問，被告肇事後跑去哪裡？被告說跑去女友家？問被告，跑去女友家後做什麼事？被告說：「我就直接睡覺」。

第3位國民法官再問：「車禍發生後你為什麼會趕快開走並且改搭計程車離開？」被告答說，因為他嚇到只想到要去冷靜一下。

第4位國民法官另問：「你到女友家後有喝酒或吃安眠藥嗎？」被告說沒有，另名國民法官改問，「既然被告嚇到的話，精神應該會處於一種興奮的狀態，為什麼你到女朋友家可以馬上睡著？」被告答說，因為他覺得很累。

第5位國民法官犀利提問：「你不是有睡眠障礙嗎？為什麼可以馬上睡著？」被告答說：「我也不知道」。

第6位國民法官追問，「是不是因為喝了酒，所以很想睡覺，不然一般人不會這麼冷血，發生死亡車禍還睡得著」被告沉默不語，無法應答。

國民法官接連提問後，因而得到被告無法安全駕駛的心證。法界人士進一步分析表示，6位國民法官之所以能夠合作的這麼好，最大原因就是專心，而且人生經驗豐富，對事實的認定有很大的幫助。

合議庭評議後認定，高男酒駕時已不能安全駕車，依酒駕致人於死罪、肇事致人死亡逃逸兩罪對高男量處「重度」的刑期9年；本案是國民法官法制度上路以來第3件，也是量刑最重的1次。

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