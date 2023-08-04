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    8/4 大樂透3.16億獎落台中！今彩539頭獎800萬落桃園

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/08/04 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月4日）開獎的第112000074期大樂透頭獎開出1注，可得獎金3.16億元，由台中市大里區中新里中興路二段214號1樓「爆米發彩券行」開出；第112000185期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由桃園市蘆竹區南榮里桃園街79號1樓「千億萬投注站」開出；第112000185期雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000074期大樂透中獎號碼「06、10、21、34、38、41，特別號：47」，頭獎1注中獎，可得3億1609萬9412元；貳獎摃龜；參獎共136注中獎，每注可得1萬8717元；肆獎共103注中獎，每注可得1萬5887元；伍獎共3201注中獎，每注可得2000元；陸獎共2853注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8840注中獎，每注可得400元；普獎共4萬6160注中獎，每注可得400元。

    第112000074期49樂合彩中獎號碼為「06、10、21、34、38、41」，四合共5注中獎，可得20萬元；三合共138注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2431注中獎，每注可得1250元。

    第112000185期雙贏彩中獎號碼為「01、04、08、09、10、12、15、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共92注中獎，每注可得500元；肆獎共1101注中獎，每注可得100元。

    第112000185期今彩539中獎號碼為「07、16、20、35、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共5758注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4255注中獎，每注可得50元。

    第112000185期39樂合彩中獎號碼為「07、16、20、35、38」，四合5注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7032注中獎，每注可得1125元。

    第112000185期3星彩中獎號碼為「504」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000185期4星彩中獎號碼為「6303」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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