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    兒子持啞鈴殺父 聲請「不行國民參與審判」制被駁回

    患思覺失調症的兒子持啞鈴（見圖）殺父，被依殺人罪起訴；北院審理時，兒子與母親聲請「不行國民參與審判」制，今遭駁回。（記者闕敬倫翻攝）

    患思覺失調症的兒子持啞鈴（見圖）殺父，被依殺人罪起訴；北院審理時，兒子與母親聲請「不行國民參與審判」制，今遭駁回。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/08/04 17:26

    〔記者溫于德／台北報導〕今年1月19日小年夜，新北市新店區患思覺失調症的41歲兒子，與78歲老父親為了誰該出去買便當爆發爭吵，竟持啞鈴重擊父親頭部致死，檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將兒子起訴。兒子及擔任輔佐人的母親日前聲請「不行國民參與審判」制，台北地院今裁定駁回確定。

    裁定指，根據醫院函覆可知，依兒子目前病況，具備理解、陳述及回答問題能力，且北院今年7月13日訊問時，經合議庭說明、解釋問題後，兒子已可理解並具體回答問題，代表兒子具就審能力，且本案犯案情節並不複雜。

    再者，兒子是身心障礙者，究竟他行為時、審判時的心神狀態為何，攸關其責任能力並涉及是否停止審判，也與兒子的利益有重大關係。

    況且兒子被控犯對於直系血親尊親屬犯殺人罪，法定刑度重，兒子也主張自己有精神病，屬於「身心障礙權利公約」所指身心障礙者，這是負向不量處死刑的量刑因子，北院因而認定應交由國民參與審判認定，在量刑意義上也極具重要，不但可提升司法透明度，同時可反映國民正當法律情感，增進國民聊解、信賴司法。

    至於兒子的母親雖主張其失去配偶後非常痛苦，若經國民參與審判，將在眾多國民法官面前再度經歷椎心之痛，所以拒絕國民參與審判。

    北院認為，母親已表明繼續擔任輔佐人；同時為確保兒子的權益，北院已依規定指派社工人員一併擔任輔佐人，也為尊重其意願，會依具體情況採取必要隔離措施及設備，以保護個資，因此本案並無不行國民參與審判的情形，今裁定駁回確定。

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