北市士林補習班無預警倒閉 負責人「屍首分離」陳屍屋內

北市某補習班空屋內發現一具屍體，身分疑為負責人。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/04 15:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區某補習班今年3月無預警倒閉，空間因此空置，2日發現有一名男子陳屍屋內，屍體因長期腐爛以致造成「屍首分離」，初步排除他殺可能，警方在遺體上找到陳姓負責人的證件，但為確認身份仍將進一步調查。

警方調查，該處補習班是由70歲的陳姓男子在2年前租賃現址經營。但在今年3月間無預警倒閉，以致許多家長在補習班網頁留言追討費用，也有人在補習班門前貼字條討款，但陳男均未回應。

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由於現場房屋已空置許久，房東在長期無法連絡陳男情況下，加上颱風來襲擔心可能造成屋舍漏雨等影響，於是在2日協請余姓友人前往查看，結果在屋內發現一具嚴重腐爛的屍體，屍首已因腐爛出現分離情況。

轄管士林警分局到場勘查，根據現場遺留許多跡證，初步研判死者疑輕生，並沒有他殺或外力介力的跡象。

警方同時在屍體的衣褲內找到負責人陳姓男子的身份證件，但因遺體已難辨識身分，雖經陳男家屬指認確定，但檢察官為求慎重，後續仍將進一步採集DNA檢驗以再次確認身分。

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