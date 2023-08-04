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    「碰瓷女」踢到鐵板！ 製造假車禍被控誣告判6月

    彰化地院外觀。（資料照）

    彰化地院外觀。（資料照）

    2023/08/04 13:52

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化市的林女與廖男素有嫌隙，林女疑為了報復，竟然製造「假車禍」。她利用廖男路邊停車之際，騎腳踏車滑行至車旁，再趁隙將腳踏車放倒，此時林女用手機拍照腳踏車倒下畫面，再到骨科診所看診並對廖男提過失傷害告訴，但廖男反控對方誣告，意圖製造「假車禍」，該案經過彰化地院審理，法官採認廖男的說法，認定林女確實製造假車禍，觸犯誣告罪，判處6月徒刑，可易科罰金。

    該案林女曾罵廖的女性友人「肖查某」、「討客兄」等語，林、廖兩人因此結怨，雙方仍在訴訟中。去年5月間，廖開車到林女住家的路口，正準備路邊停車之際，林女騎腳踏車滑行至車旁，再牽至車前，林女的腳踏車後輪被廖的自小客車碰到，接著林將腳踏車放倒，再持手機拍攝，廖男步出車外，林女怒嗆「鐵馬在這裡，把我弄倒，可以把我撞死」。

    林女自稱廖開車撞倒她，車禍造成她雙膝、左小腿、右踝扭傷，林女指控廖男犯有過失傷害罪。廖男則認為林女刻意製造「假車禍」，因此對林女提誣告罪告訴。

    廖因車上裝有行車紀錄器，整個過程「全都錄」，他向法官說，從頭到尾他都沒有撞林女，反而是林女刻意用腳踏車後輪來碰他的保險桿，再把腳踏車放倒拍照，刻意製造「車禍假象」。

    但林女辯稱，對方確實開車撞她，且腳踏車倒下那一刻，她半蹲扶住，以致腳發生扭挫傷，但這部份監視器都沒拍到。

    法官勘驗監視器畫面認為，廖男從未開車碰撞林女，反而是林女為了拍照方便，刻意將腳踏車倒放在車旁，其次，林女在車禍發生後第4天才就醫，顯有違車禍處理的常理，認定林女觸犯誣告罪，全案仍可上訴。

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