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    首頁　>　社會

    台灣之光！世界警消運動會 南投消防員林冠儀臥推項目奪金

    南投縣中心碑消防分隊隊員林冠儀，在世界警消運動大會中，再於臥推項目拿下金牌，他拿出國旗站上頒獎台。（圖擷自林冠儀臉書）

    南投縣中心碑消防分隊隊員林冠儀，在世界警消運動大會中，再於臥推項目拿下金牌，他拿出國旗站上頒獎台。（圖擷自林冠儀臉書）

    2023/08/03 10:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮中心碑消防分隊隊員林冠儀，參加世界警消運動大會再傳報，在臥推項目再以172.5公斤拿下金牌，讓世界看到台灣的實力，目前已獲1金2銀的他，台灣時間8月5日將參加臥推硬舉總合項目，他也期許能再為台灣添一面金牌。

    中心碑消防分隊隊員林冠儀，2019年自費參加世界警消運動大會，在健力項目拿下1金1銀，睽違4年後獲公費公假再度參加這項世界級大賽，而他在台灣時間7月30日在健體和健美項目各拿一面銀牌，今天再傳出捷報，在臥推項目93公斤男子組中，再以172.5公斤拿下金牌，而該項目的裁判執法極嚴格，最後只有兩人拿到獎牌，兩人都披上國旗站上領獎台拍照。

    林冠儀說，為了此次比賽，他每週練習5天，不敢絲毫懈怠，也小心不讓自己受傷，而今天在臥推項目，第一把就確定自己奪冠，因為其他對手開拔都跟他差很多，因此自己第二把就想挑戰紀錄，雖有推起來但裁判認為下陷而判失敗，雖沒能破紀錄有點失望，但不會鬆懈下來，因為8月5日還有臥推硬舉總合項目，希望能再為台灣爭取一面金牌。

    林冠儀的消分隊同事一直關注該比賽的成績，上午得知林冠儀再拿下一面金牌，大家開心之餘也在該分隊臉書粉專貼捷報狂賀，稱林冠儀是埔里之光，更是台灣之光。

    林冠儀在臥推項目再以172.5公斤拿下一面金牌。（圖擷自林冠儀臉書）

    林冠儀在臥推項目再以172.5公斤拿下一面金牌。（圖擷自林冠儀臉書）

    中心碑消防分隊在臉書貼出林冠儀拿到金牌的捷報。（圖擷自中心碑消防分隊臉書）

    中心碑消防分隊在臉書貼出林冠儀拿到金牌的捷報。（圖擷自中心碑消防分隊臉書）

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