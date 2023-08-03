養了好幾天小鋼珠機台被陌生人「割韮菜」 玩家氣炸狠揍逼簽本票

陳姓男子養了好多天的小鋼珠機台被不認識的玩家「割韮菜」，氣炸痛扁對方一頓還逼簽本票。示意圖（資料照）

2023/08/03 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子到鳳山區某合法遊藝場玩小鋼珠機台，他一連輸了好幾天，認為機台的賠率已被他養得很高，他再度上門準備收取戰果，沒想到竟被不認識的林姓男子「割韭菜」，把大獎開走還連贏多把小獎，陳男氣炸打了林男一頓還逼他簽下2萬本票，被法官依恐嚇取財罪判刑6月，得易科罰金。

判決指出，去年2月初，陳姓男子到鳳山區某合法遊藝場玩小鋼珠機台，他鎖定同一台SLOT機台連玩好幾天，但大獎一直開不出來，害陳男輸了好多錢，陳男認為機台的賠率經過他這幾天餵養已經很高，2月13日再度上門準備收割戰果時，見到不認識的林姓男子已經坐在該機台，且已經把大獎開走還連贏多把小獎。

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陳男見狀氣炸，認為林男把他之前投入的辛勞當韭菜割，把林男叫到店外痛打一頓（傷害部分撤回告訴），還逼他交出3千元現金及簽下一張2萬元的本票，叫林男再拿1萬7千元來贖回本票，林男不甘被打報警，警方循線逮捕陳男。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，並趕緊還給林男3千元並賠償醫藥費，法官認為陳男只因為林男玩遊戲機台開出大獎，就認為被便宜行凶傷人，嚴重危害社會治安，考量他已與林男和解，因此依恐嚇取財罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

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