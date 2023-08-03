颱風假賭起來？以為不會抓 東港賭場「雙開」12人被逮

東港這處鐵皮屋被人拿來打撲克牌及麻將。（警方提供）

2023/08/03 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕颱風假可不是讓你拿來白天聚賭的！東港警分局在杜蘇芮颱風假的當天，於東港鎮內查獲一起聚眾賭博案，警方指出，這群人不畏風雨，在週五颱風假下午就開賭，當場逮獲12名賭客及主持人。

警方表示，日前接獲情報，在東港鎮內一處鐵皮屋內有人聚集從事賭博情形，東港警分局接獲報案後立即深入調查蒐證，不過，在颱風前疑似因為防颱準備，這群賭客並未有明確賭博事實，卻沒想到「杜蘇芮」颱風過境後，立刻有12名賭客聚集，把颱風假的原意濫用殆盡。

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警方則是眼見機不可失，於當天下午14時許，持屏東地方法院搜索票前往查緝，當場逮獲場主及撲克牌13支賭客及麻將牌賭客共計12人，以撲克牌及麻將牌為賭具，從事賭博行為，現場並查扣賭資新台幣1萬4600元、抽頭金、撲克牌、麻將牌等不法證物，全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，由於現場採麻將及撲克牌2種賭博方式，與常見席開多桌但皆以同一牌型賭博不同，等同2條「產線」開賭，這群人賭得不亦樂乎，直到警方上門這才束手就擒。

警方強調，暑假期間各警察機關大力執行青春專案，且颱風期間著重防災工作，但賭客乃心存僥倖認警方不會注意，而揪眾聚賭，但經警方清源專案肅清，警勤區與民眾建立社區警政伙伴關係後，呼籲民眾如在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案或檢舉。

東港這處鐵皮屋被人拿來打撲克牌及麻將。（警方提供）

東港這處鐵皮屋被人拿來打撲克牌及麻將。（警方提供）

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