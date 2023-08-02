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    8/2 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

    今晚（8月2日）開獎的第112000183期今彩539頭獎開出1注，800萬獎落新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（8月2日）開獎的第112000183期今彩539頭獎開出1注，800萬獎落新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/08/02 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月2日）開獎的第112000183期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市中和區大勇街24號1樓「興萬億彩券行」開出；第112000183期雙贏彩摃龜。

    第112000183期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、08、09、10、11、14、16、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共95注中獎，每注可得500元；肆獎共1340注中獎，每注可得100元。

    第112000183期今彩539中獎號碼為「03、10、11、25、29」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共7069注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7926注中獎，每注可得50元。

    第112000183期39樂合彩中獎號碼為「03、10、11、25、29」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共409注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1695注中獎，每注可得1125元。

    第112000183期3星彩中獎號碼為「404」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000183期4星彩中獎號碼為「5551」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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