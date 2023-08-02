女發現男友偷拍愛愛要求刪除 他竟將影片悄悄存到雲端

陳姓男子在摩鐵偷拍女友裸身隱私部位，女方要求刪除影片卻發現被儲存到雲端，氣得提告民、刑事，陳男被桃園地方法院判處5月徒刑、賠10萬元。（記者余瑞仁攝）

2023/08/02 17:08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市陳姓男子與女友上摩鐵纏綿時，他以手機偷拍女友背部至臀部與側胸的裸身畫面影片，女方發現要求刪除，陳雖同意，但女方事後發現陳男將影片存到雲端，女方憤而提告；桃園地院法官審結將陳男判處5月徒刑；女方另提民事賠償，桃園民庭判處陳男應賠10萬元。2判決均可上訴。

判決指出，陳男與原告之前為男女朋友，2人於2021年3月前往桃園市摩鐵約會，陳男未獲女子同意，便以手機拍攝女子身體隱私部位，女子當場發現，要求刪除影片，陳也同意刪除，但女子幾天後卻在通訊軟體收到陳男傳來的影片畫面，這才知道陳並未刪除影片，憤而報警處理，經檢方偵查後，將陳男依妨害秘密罪嫌起訴。

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桃園地院審理時，陳男承認拍攝，但否認有妨害秘密犯行，因為是在女方同意下用手機錄影的，過程中，女方還側身看他拍攝，且事後還共同討論影片內容；然而女子則稱當時2人發生關係時，她轉頭突然看到陳拿手機拍攝，當場就制止並要求刪除，「他當我的面將影片刪除，後來卻傳來照片，我們有約碰面刪除影片。」

法官審理認為，審酌雙方證詞，認為陳男竊錄他人非公開活動及身體隱私部位犯行堪以認定，陳男與告訴人發生性行為時，利用其信任而竊錄女方身體隱私部位畫面，嚴重侵害隱私，告訴人因此陷入極度焦慮，且陳犯後否認犯行且態度不佳，判處有期徒刑5月，得易科罰金。女方另提民事賠償，民庭也判處陳男應給付原告10萬元。

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