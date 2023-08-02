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    偷拍同院女書記官裙底風光 北院法助賠確定賠23萬

    前北院黃姓法助用手機偷拍同院女書記官裙底風光。（資料照）

    前北院黃姓法助用手機偷拍同院女書記官裙底風光。（資料照）

    2023/08/02 12:37

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院已婚黃姓法官助理因愛慕同法院的女書記官，前年8月連續多日化身「攝狼」於捷運站電扶梯偷拍她的裙底，後來是她的同時發現並提醒、報警；警方於第5天埋伏當捕黃男。認罪黃男已辭職，北院刑庭去年依5個妨害秘密罪判黃男6月徒刑、得易科罰金18萬元定讞；民庭今天再判黃男應賠償女書記官23萬餘元確定。

    前年8月3日至9日間的連續5個上班日，黃男蹲點在女書記官上班路線必經的捷運小南門站，再於電扶梯附近尾隨她，以手機偷拍其裙底風光。女書記官的同事發現後提醒她，她嚇得報警。

    警方調閱監視器發現，黃男已連續「駐點」在小南門站內，守候女書記官到站並尾隨偷拍長達4天；警方研判黃男會再度犯案，第5天即8月9日派員埋伏，果然黃男又緊跟在女書記官身後，並於電扶梯下風處伸手以手機偷拍裙底風光，當場逮捕現行犯。

    黃男犯案失風後，於考績會召開同日先自行辭職，仍被記一大過。檢方偵查時黃男供稱，可能是壓力大，因為沒那麼早上班，就在捷運站滑手機，看到短裙就心生歹意，但偷拍對象並非針對本案女書記官；黃男被諭令6萬元交保。

    檢方進一步查出，已婚、育有兩子的黃男，每天先陪妻子至西門站下車上班，再自己步行至小南門站，等候偷拍女書記官，考量黃男認罪，起訴並聲請簡易判決。

    刑庭法官審酌黃男為滿足個人慾望，明知違法，仍多日無故以行動電話竊錄同一名女子的裙底隱私，對女子心理造成傷害及壓力，但認罪黃男頗有悔意，也希望談和解被拒，去年5月依5個無故竊錄他人身體隱私部位罪判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。

    民事部分，女書記官求償醫藥費、請假半日工資、精神慰撫金等，共106萬多元；黃男僅認為精神慰撫金100萬元過高，其餘金額並不爭執。簡易庭去年9月判黃男應賠償精神慰撫金17萬元在內的費用，共23萬多元。

    但女書記官認為應再給付精神慰撫金20萬元，提起上訴；黃男則說自己誠心希望盡力賠償女書記官，然而已失去工作，又有家人需要扶養，且須分期清償向親友借來繳納易科罰金的款項，經濟上確實有困難，且原審判賠精神為撫金17萬元並無不當，請求駁回上訴。北院民庭指原審就精神慰撫金部分判賠17萬元無誤，今駁回上訴，即黃男應賠償女書記官23萬餘元確定。

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