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    網紅模特兒「蘇蘇Sue」擔任大使 教青少年防止網路詐騙

    網紅模特兒「蘇蘇Sue」受警方邀請擔任大使，教導青少年防止網路詐騙。（記者陸運鋒翻攝）

    網紅模特兒「蘇蘇Sue」受警方邀請擔任大使，教導青少年防止網路詐騙。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/08/02 12:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕網紅模特兒「蘇蘇Sue」受新北市中和警分局邀請擔任大使，為青少年宣導「強化少年網路安全及如何防止網路詐騙」，蘇蘇呼籲，暑假到了，青少年朋友宅在家上網時，不要在網路上透露過多個人資料，也不要點閱不明連結，更不加不明陌生人為好友。

    蘇蘇進一步說明，網路交友要注意陌生人常透過臉書、IG或其他交友軟體加好友後，引誘或是威脅要對方脫衣服或是傳沒有穿衣服的照片，這就是網路誘拐。

    此外，如將性私密影像或照片傳送後，歹徒就會要脅購買遊戲點數，若不買遊戲點數「就將影像傳送給你周遭的親朋好友」，這就成了遊戲點數偷拍詐騙。

    中和分局長陳忠龍同時呼籲，假交友結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友App軟體搭訕被害人，再轉移到LINE持續交往，待獲得被害人信任後，就引誘前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯及運彩博奕等。

    陳忠龍指出，初期營造不斷獲利假象且正常出金，等投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，民眾網路交友務必提高警覺。

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