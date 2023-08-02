苑裡房裡溪堤防旁屢屢露天燃燒垃圾 警方逮3印尼籍移工涉案

苑裡房裡溪堤防旁屢屢露天燃燒垃圾，警方逮人。（苗栗縣政府環保局提供）

2023/08/02 11:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁近幾個月來常有人隨意焚燒廢棄物，除了消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染，苗栗縣議員陳品安也表示，經了解焚燒廢棄物者皆趁深夜四下無人之際將廢棄物帶到房裡溪堤防旁點火焚燒，造成環境汙染。通霄警方經追查後查獲3名印尼籍移工涉案，依公共危險罪送辦，並依空污法及廢清法進行裁處。

通霄警方指出，房裡溪堤防處自5月份起多次於夜間發生垃圾露天燃燒情事，因此處較為偏僻且周遭無住戶，現場亦無照明設備，因此常有不肖業者及民眾棄置廢棄物並露天燃燒。

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苗縣府環保局於該處設置縮時攝影機後，警方透過監視影像發現持續有不肖業者及民眾載運廢棄物非法傾倒，依監視影像畫面以車追人查獲3名移工涉案。

苗栗縣政府環保局局長陳華盛表示，為追查露天燃燒行為者，已針對轄內露天燃燒好發地點秘密裝設縮時攝影機及影像監視錄影機等科技設備，若查獲露天燃燒行為致影響空氣品質者，將依空氣污染防制法依法1200元以上10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場，則處10萬元以上500萬元以下罰鍰，另情節重大者，將依公共危險罪送辦。

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