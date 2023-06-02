台大教授蘇宏達稱「LINE對話局裡都知道」 國安局駁斥
2023/06/02 21:33
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台大社科院院長談學倫案 蘇宏達自爆受威脅「LINE對話局裡都知道」
〔記者吳書緯／台北報導〕台大國發所學倫案，前新竹市長林智堅的論文指導教授、前國安局長陳明通也成為被調查對象。負責召集審議學倫案的台大社科院院長蘇宏達今自爆受威脅「LINE對話局裡都知道」。國安局今晚急駁斥，指出LINE公司曾表示其平臺沒有任何人可以監控，也不可行，並強調「本局絕無蘇先生所言情事」。
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國安局表示，國安局為國家情報機關，一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關，因此國安局並未介入相關事務。
國安局指出，有關蘇宏達指稱，國安局人員可看得到其LINE一事，眾所週知，LINE通訊軟體為一封閉式社群，非群組裏的成員，無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，LINE公司亦曾於2020年1月2日表示，其公司平臺沒有任何人可以監控，也不可行。「本局絕無蘇先生所言情事」。
至於蘇宏達稱，疑似被國安局或情治單位的人威脅部分，國安局表示，一向要求所屬同仁依法行事，絕不可有違法犯紀之行為，若有相關具體個案，歡迎提供國安局進行查處。