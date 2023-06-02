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    首頁　>　社會

    台大教授蘇宏達稱「LINE對話局裡都知道」 國安局駁斥

    民進黨桃園市長參選人林智堅遭控其國立台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大社科院長蘇宏達（左）等人召開記者會說明。 （資料照，記者羅沛德攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅遭控其國立台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大社科院長蘇宏達（左）等人召開記者會說明。 （資料照，記者羅沛德攝）

    2023/06/02 21:33

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    台大社科院院長談學倫案 蘇宏達自爆受威脅「LINE對話局裡都知道」

    〔記者吳書緯／台北報導〕台大國發所學倫案，前新竹市長林智堅的論文指導教授、前國安局長陳明通也成為被調查對象。負責召集審議學倫案的台大社科院院長蘇宏達今自爆受威脅「LINE對話局裡都知道」。國安局今晚急駁斥，指出LINE公司曾表示其平臺沒有任何人可以監控，也不可行，並強調「本局絕無蘇先生所言情事」。

    國安局表示，國安局為國家情報機關，一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關，因此國安局並未介入相關事務。

    國安局指出，有關蘇宏達指稱，國安局人員可看得到其LINE一事，眾所週知，LINE通訊軟體為一封閉式社群，非群組裏的成員，無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，LINE公司亦曾於2020年1月2日表示，其公司平臺沒有任何人可以監控，也不可行。「本局絕無蘇先生所言情事」。

    至於蘇宏達稱，疑似被國安局或情治單位的人威脅部分，國安局表示，一向要求所屬同仁依法行事，絕不可有違法犯紀之行為，若有相關具體個案，歡迎提供國安局進行查處。

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